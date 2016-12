Amazon nekter å utlevere lydopptak i en drapssak

Amazon.com har nektet å føye seg etter et pålegg om å utlevere lydopptak fra sine dataservere i forbindelse med en drapsetterforskning i USA.

Begjæringen gjelder lydopptak fra smarthøyttaleren Echo, som tar imot talekommandoer og fungerer som digital assistent.

Dette kan være en første sak av denne typen, melder nettstedet The Information bak betalingsmur.

Produktet tilhører en mann siktet for overlagt drap i den amerikanske delstaten Arkansas. Offeret ble funnet drept i badekaret hans. Nå ønsker politiet å undersøke hva den digitale assistenten eventuelt kan ha fanget opp av hendelsen.

Alltid «på»

I utgangspunktet er det nettilkoblede produktet alltid påskrudd og lytter etter visse talekommandoer. Det er når Echo fanger opp ordet "Alexa" at den sender lydopptak til en skytjeneste for analyse.

Likevel er ikke uvanlig at slike enheter aktiverer mikrofonene sine uten at man har ment å gjøre det, skriver Engadget.

Nettstedet viser til en uttalelse fra Amazon, der IT-giganten argumenterer for hvorfor de ikke vil etterkomme politiets begjæring:

«Amazon will not release customer information without a valid and binding legal demand properly served on us. Amazon objects to overbroad or otherwise inappropriate demands as a matter of course.»

I saken har politiet sikret seg bevis også fra andre smartprodukter fra hjemmet til den siktede. Det inkluderer en vannmåler, som indikerer at det ble brukt over 500 liter vann drapsnatten. Politiet hevder at vannmengdene er brukt i et forsøk på å vaske vekk spor.

Amazon skal ha solgt mer enn 5 millioner Echo-enheter siden USA-lanseringen for to år siden. Produktet er ennå ikke lansert i Norge, men det kom nylig for salg i Storbritannia og Tyskland.

Flere IT-giganter er på banen med tilsvarende produkter, som blant annet gjør det mulig å styre smarte enheter med stemmen din. Googles variant Home er ett eksempel. Microsoft har varslet at de vil integrere sin stemmeassistent Cortana i en høyttaler fra Harman Kardon.