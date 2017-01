Android-grunnleggeren har fått med seg tidligere Google- og Apple-ansatte. Lanserer snart mobiltelefon

En av Androids grunnleggere, Andy Rubin, har planer om å snart lansere en helt ny mobiltelefon hvor kunstig intelligens (AI) vil spille en viktig rolle. Det skriver Bloomberg.

Med seg på laget har Rubin et team på 40 personer, hvorav flere kommer fra Google og Apple. Rubin selv forlot Google for rundt to år siden, og får nå rollen som CEO – altså administrerende direktør i det nye selskapet, som har fått navnet Essential.

Den nye mobiltelefonen vil være en toppmodell som ifølge Bloomberg prismessig vil ligge omtrent på nivå med iPhone 7.

Første i en serie av produkter

Essential skal ikke være kun en mobiltelefonprodusent, men ifølge Bloomberg bygge en plattform bestående av en rekke ulike produkter for forbrukermarkedet, blant annet smarthjemprodukter og mobiltelefoner.

Først ut er altså en mobiltelefon, som skal ha skjerm som går helt ut i kantene. Telefonen skal kunne utvides med ny funksjonalitet, og Essential jobber med å utvikle en ny magnetisk kontakt som både skal fungere som ladekontakt og som en kontakt for å utvide telefonen med nye funksjoner. En tidligere prototyp av en telefon fra Essential har hatt en 5,5-tommers skjerm – men likevel vært mindre enn iPhone 7, på grunn av at Essentials telefon er rammeløs.

Det er grunn til å tro at kunstig intelligens vil få en sentral rolle i de nye produktene fra selskapet, ifølge Bloomberg.

Etter at Rubin forlot Google i 2014 startet han inkubatorselskapet Playground Global, som støtter prosjekter innenfor kunstig intelligens, robotikk og utvidet virkelighet. Playground har mottatt minst 300 millioner dollar fra investorer som Hewlett-Packard, Google og Hon Hai Precision Industri – også kjent som Foxconn. Ifølge Bloomberg skal Foxconn kanskje produsere den nye telefonen fra Essential.

Telefonen ventes å komme på markedet i midten av 2017 en gang.