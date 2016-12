Da Basefarm skulle finne ny toppleder, måtte de dra helt til Sverige

I mai meldte Basefarm-grunnlegger Grete Viksaas at hun ønsket nye utfordringer. Skyselskapet har derfor vært på jakt etter en ny konsernsjef. Nå er han funnet.

Det norske selskapet som driver med drift av datasentre, applikasjoner og skybasert infrastruktur måtte helt til Sverige for å finne en passende kandidat.

Ny sjef må pendle mellom tre land

Vikaas har nå tredd inn i rollen som fungerende styreleder.

– Vi fant til slutt Fredrik Ohlsen i Stochholm. Han kommer til å pendle mellom alle tre landene vi har kontorer i. Men kommer nok til å befinne seg mest i Norge og Sverige, sier Vikaas til digi.no.

Ohlsen har solid erfaring fra internasjonale virksomheter. Han har blant annet hatt flere ledende stillinger i IBM, og har fungert som europasjef i det HP-eide selskapet Mphasis.

– Basefarms bedriftskultur er preget av et genuint kundefokus. Markedet for drift av digitale tjenester er i en spennende utvikling. Etterspørselen etter skytjenester vokser, og sikkerhet er i fokus, sier den påtroppende konsernsjefen som starter i jobben i februar, før han fortsetter:

Skal bli ledende leverandør

Fredrik Ohlsen blir ny konsernsjef i Basefarm.

– Dette passer godt med Basefarms ambisjon om å være den ledende leverandøren for drift av både lokale og globale skyløsninger. Jeg ser store muligheter for fortsatt sterk vekst i våre markeder.

Basefarm har lagt vekt på å finne en leder med erfaring fra større bedrifter. Det var også viktig at den nye topplederen var innforstått med skandinavisk bedriftskultur.

Skandinavisk kultur

Samtidig trengte de en leder som kunne realisere en drøm om videre vekst.

– Da var det vesentlig for oss å finne en som har vært i mindre bedrifter, og som ikke bare har erfaring fra store systemer med 90 000 medarbeidere, der alt går på skinner. Men det er selvfølgelig viktig å beherske begge deler. Vi har veldig høye forhåpninger til Ohlsen, og jeg tror det kommer til å bli kjempebra, sier hun til digi.no.

– Hva legger dere i skandinavisk kultur?

– Vi er en bedrift som er bygd opp av mennesker. Mye ligger i det at vi ønsker nærhet til kundene våre. Basefarm fokuserer mye på å bygge opp kompetansen på huset. Selv om vi bygger mange ulike systemer, er det menneskene som gjør jobben. Da må vi også ha en sjef som er vant med å jobbe og fungerer med mennesker, sier styrelederen og fortsetter:

Derfor falt valget på en svenske

– I Skandinavia jobber vi på andre måter. Det er stor forskjell på lederstilen de praktiserer i USA og her. Vi er mer opptatt av å ta folk på ordet, og er veldig konsensusorientert. Det går sikkert an å jobbe på andre måter også, men ikke samtidig.

– Hvorfor har dere valgt å ansette en svensk, og ikke norsk toppleder?

Grethe Viksaas har jobbet i Basefarm i over 16 år. I mai slutten hun i jobben som konsernsjef. Foto: Basefarm

–Vi hadde gode norske kandidater, men Fredrik pekte seg ut som den vi helst ville jobbe med. Basefarm har vært på utkikk i flere land, og jeg er sikker på at vi kunne funnet en nordmann som ville klart å lede oss også, sier Viksaas til digi.no.

Fordelaktig med leder som kjenner terminologien

Det var også fordelaktig at den nye lederen hadde erfaring med drift.

– It er et stor område. At den nye lederen har erfaring fra å jobbe med driftstjenester har vært viktig, men ikke avgjørende. Det er mange andre på huset som har ekspertise på driftstjenester, men det er definitivt en fordel at den nye konsernsjefen kan terminologien, og kjenner til hva dette dreier seg om.

Fungerende konsernsjef i Basefarm, Bjart Kvarme, mener selskapet har mye å takket Viksaas for.

– Grethe har bygd opp Basefarm til det vi er i dag. Grethes likefremme lederstil, hånd i hånd med hennes inngående fagkunnskap, har gjort Basefarm til et selskap med sterke kulturelle verdier som er blitt en del av vårt DNA. De verdiene kommer Fredrik Ohlsen til å fortsette å verne om, sier han.

Basefarm kunngjorde for øvrig nylig at de inngår et samarbeid med Amazon og Microsoft og skal tilby hybride skyløsninger.