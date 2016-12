Datatilsynet: EU-dom om masselagring svært viktig

Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon er klinkende klar – EU-domstolens kjennelse onsdag om at masselagring av data er ulovlig, er en svært viktig dom og en seier for personvernet.

Kjennelsen innebærer at det ikke vil være tillatt å lagre for eksempel tekstmeldinger og trafikkdata uten at det foreligger konkret mistanke om alvorlige lovbrudd.

– Dette er en meget viktig dom. Det er en viktig dag for personvernet. Det er ikke ofte vi får sånne dommer. Den understreker et annet viktig poeng. Det er domstolene som baner vei for personvernet og menneskerettighetene ved å sette ned foten for lovgiving som går for langt, sier Thon til NTB.

Digitalt grenseforsvar

Datalagringsdirektivet ble vedtatt i Norge, men trådte aldri i kraft på grunn av EU-domstolens avgjørelse i april 2014. I stedet avga det såkalte Lysne II-utvalget i august i år en rapport om digitalt grenseforsvar.

I rapporten utreder de prinsipielle sider ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til digital kommunikasjon som transporteres inn og ut av Norge, såkalt grensekryssende trafikk. Rapporten er nå ute på høring med frist til å avgi uttalelse 6. januar neste år.

– Vi sitter nå og arbeider med vår høringsuttalelse og kommer til å lese denne dommen meget nøye, men ser allerede nå at den får betydning for vår uttalelse. Dommen er et argument for at et digitalt grenseforsvar ikke bør innføres. Den setter klare grenser for hva man kan lagre av trafikk- og lokasjonsdata, sier Thon.

Viktige prinsipper

Han peker på at dommen fastslår en rekke viktige prinsipper.

– Blant annet at lagring av teledata er spesielt alvorlig fordi det gir et veldig detaljert bilde av hvordan folk lever livet sitt og kan gi den enkelte borger en følelse av å være under konstant overvåking.

Domstolen sier også at datalagring som dette bare kan skje under helt klare forutsetninger. For det første må det være snakk om å bekjempe alvorlig kriminalitet og være tvingende nødvendig. Videre kreves det at lovreglene som gis må være klare, presise og ha klare formål for hva man skal lagre.

Telenor-reaksjon

Svenske teleselskap er glade for EU-kjennelsen, og svensk Telenor slutter umiddelbart å lagre trafikkdata i Sverige.

– Telenors beslutning bygger på en vurdering om at svensk lovgiving ikke tilgodeser EUs grunnleggende krav til beskyttelse av personlig integritet og konfidensialitet for elektronisk kommunikasjon, skriver Telenor Sveriges hovedadvokat Anna Byström i en pressemelding.

Konsekvensen av kjennelsen kan bli at ikke bare Sverige, men også Storbritannia må gjøre lovendringer. I Sverige skal saken behandles av en svensk domstol, og regjeringen i landet er bekymret.

– Det er åpenbart at mange av dem vi får dømt for alvorlige lovbrudd i Sverige, ikke ville blitt dømt om vi ikke hadde kunne lagre disse opplysningene, sier innenriksminister Anders Ygeman.

En talsmann for det britiske innenriksdepartementet sier til The Guardian at de er skuffet over dommen og vil se på hvilke følger den får.

– Regjeringen vil komme med gode argumenter i ankedomstolen om viktigheten av å videreføre vårt nåværende system for innhenting og lagring av trafikkdata, heter det i uttalelsen. (©NTB

Advokatene Arve Føyen og Jarle Langeland kommenterer dommen:

