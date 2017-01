Datatilsynet sier nei til digitalt grenseforsvar

Oslo (NTB): Datatilsynet avviser forslaget om en ordning som gir E-tjenesten mulighet til å lese all internett- og teletrafikk som går ut og inn av landet.

Høringsfristen for forslaget, fremmet av Lysne-utvalget i fjor, gikk ut 6. januar. Målet med et digitalt grenseforsvar er blant annet å forebygge nettangrep og terrorisme.

– Det er ingen tvil om at dette er et stort inngrep i personvernet for de aller fleste, fordi de aller fleste gjør ikke noe galt og utgjør heller ingen trussel mot samfunnet, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Han frykter en såkalt «nedkjølende effekt» dersom et digitalt grenseforsvar blir innført.

– Da kan vi bli engstelige for å kommunisere, og for hvem vi kommuniserer med, fordi vi vet at noen kan kikke oss i kortene, sier han. (©NTB)

