Den kinesiske musikk-appen som vil bli det nye Facebook

Bridget Kelly fikk høre om Musical.ly under en venninnekveld, og da ble hun hektet. I løpet av kort tid brukte 12 år gamle Moranga fra California og vennene hennes appen for å lage 15-sekunders musikkvideoer for å vise fram hvor flinke de var til å synge eller gjøre leppesynkronisering. Etter skoletid koreograferte de bevegelser til den neste musikkvideoen, og fremførte «duetter» med sine favorittkjendiser.

Kelly er en av over 100 millioner «musers» verden rundt som lager, deler og oppdager korte musikkvideoer på Musical.ly. På noen minutter kan brukerne filtrere, redigere og publisere korte videoklipp til sine favorittsanger, og bla gjennom de millionene av videoer som lages hver dag, og som organiseres i personlige strømminger. Appen ble til i Shanghai for bare to år siden, og har eksplodert blant amerikanske barn som nesten er ungdommer, og trukket til seg konvensjonelle underholdere som Selena Gomez og Ariana Grande og til og med ført til en liste over Musical.ly-stjerner som har millioner av følgere.

Underveis har Musical.ly fått både Wall Street og Silicon Valley til å reagere. Bedriften har hentet inn mer enn 100 millioner dollar med en verdivurdering på rundt det femdoble, og har fått med seg støttespillere som DCM Ventures, GGV Capital og Greylock Partners. Analytikere har nevnt Musical.ly som en potensiell trussel overfor brukergruppen til Facebook, mens Mark Zuckerberg har nevnt appen som en «interessant» sosial plattform i samme kategori som Snapchat.