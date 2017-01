Den vanlige Windows-versjonen av Slack er nå tilgjengelig i Windows Store

Slack kunngjorde denne uken at den vanlige Windows-utgaven (x64) av kommunikasjonsprogramvaren nå kan lastes ned fra Windows Store.

Tidligere har Windows Store bare tilbudt distribusjon av det som Windows-apper (også kalt blant annet Metro- og, Modern UI-apper), men i september i fjor åpnet Microsoft appbutikken også for vanlig Windows-programvare, men kun i Windows 10.

Dette har blitt mulig ved hjelp av konverteringsverktøyet Desktop App Converter (også kalt Desktop Bridge eller Project Centennial) som kan bringe vanlige Win32 eller .NET-apper til Universal Windows Platform.

Resultatet er en AppX-pakke som utvikleren kan laste opp i Windows Store.

Fordeler

Pakkene kan også installeres uavhengig av Windows Store, men blant fordelene med apper installert fra markedsplassen er at de er registrert i brukerens Microsoft-konto og automatisk kan bli installert på nytt, etter en reinstallering av Windows eller bytte av pc.

Programvare som er installert på denne måten kan dessuten få tilgang til flere programmeringsgrensesnitt i Universal Windows Platform, noe som åpner opp for ny funksjonalitet. I tillegg vil programvaren oppdateres automatisk og ha renere installasjon som kan gjøre dem enklere å avinstallere.

I et blogginnlegg skriver Slack om hvordan det hele er gjort, i tillegg til å fortelle litt om hvordan Slack-klienten er har blitt lagd med utgangspunkt i Electron, et rammeverk for desktopapplikasjoner som er bygd med webteknologier som Node.js.

Tråder

Mens kommunikasjonen i Slack til nå har foregått som en eneste lang rekke med meldinger, hvor man primært merker hvilken melding man svarer på ved å tagge den som har skrevet denne meldingen, loves det nå at meldingsstrømmen snart vil bli oppdelt i tråder. Dette er i utgangpunktet velkjent fra svært mange andre kommunikasjonsplattformer og sørger for at meldinger som hører sammen, vises sammen.

Fordi en bruker til enhver tid kan være involvert i flere diskusjonstråder i flere kanaler, vil brukergrensesnittet i Slack-klienten ha en egen oversikt over trådene man er involvert i og varsle når noen svarer på innlegg man selv har lagt i tråden.

Trådstøtten skal rulles ut i løpet av de nærmeste dagene.

Flere detaljer om dette finnes på denne siden.

