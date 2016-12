Det brygger opp til full krig mellom Nokia og Apple

Nokia har saksøkt Apple i både USA og Tyskland for krenkelse av 32 forskjellige patenter som dekker oppfinnelser innen områdene display, brukergrensesnitt, programvare, antenne, brikkesett og videokoding. Det kunngjorde Nokia i en pressemelding i går.

Dette er likevel bare begynnelsen, da Nokia varsler ytterligere søksmål i andre jurisdiksjoner.

Selv om Nokia har sluttet å lage mobiltelefoner på egenhånd, eier selskapet direkte og indirekte flere titalls tusen patenter som berører blant annet smartmobiler og pc-er.

I tillegg til patentene som Nokia selv står bak, har porteføljen blitt utvidet gjennom oppkjøpene av NSN (Nokia Siemens Networks) og Alcatel-Lucent.

Greide ikke å bli enige

Nokia inngikk selskapet en lisensavtale med Apple i 2011 om noen av patentene i Nokias portefølje. Men ifølge Nokia har Apple i ettertid avvist senere tilbud om lisensiering av patenterte oppfinnelser som Nokia mener er i bruk i mange av Apples produkter.

Ilkka Rahnasto, som leder Nokias patentvirksomhet, sier i pressemeldingen at selskapene har forhandlet i flere år uten å bli enige.

I et rettsdokument som Nokia har sendt til distriktsdomstolen i Eastern District of Texas, Mashall Division – som Ars Technica har gjort tilgjengelig her – går det fram at svært mange av Apples produkter er omfattet av søksmålet, inkludert alle iPhone-modeller tilbake til 3GS, i tillegg til flere iPad-modeller, iPod Touch, Apple Watch, Apple TV og Apples «Find My iPhone/iPad/iPod»-tjenester.

Men Apple saksøkte først

Ifølge Ars Technica har også Apple saksøkt Nokia. Det skal ha skjedd allerede tirsdag denne uken. Også dette søksmålet handler om patenter, men er et antitrust-søksmål. Apple anklager Nokia for å ha overført et enormt antall patenter til selskaper som Acacia og Conversant, som håndhever disse for det finske selskapet.

Ifølge Apples klage har disse «leiesoldatene» – som Apple kaller dem – og Nokia sammen konspirert for benytter urimelige og konkurransehemmende patentpåstander til å skattlegge innovasjonen til mobilprodusenter på en upassende måte.

Apple mener at Nokia ikke overholder selskapets forpliktelser om å lisensiere ut standardessensielle patenter med FRAND-betingelser (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory).

Økt kostnader og markedsmakt

Apples advokater skriver i klagen at i forbindelse med overføringen av patentene til PAE-ene (Patent Assertion Entity), har Nokia avtalt med hver av dem at de alle, hver for seg, vil håndheve sin del av den spredte porteføljen for kunne kreve inn mest mulig royalties fra produktleverandører.

Fordi produktleverandørene ikke lenger kan forhandle med bare én part om hver royalty, men må forholde seg til et en rekke ulike påstander mot de samme produktene, økes kostnadene for leverandørene. Apple mener dessuten at PAE-ene ikke har noen interesse av å inngå krysslisensieringsavtaler, siden de selv ikke produserer noe.

Apple mener at dette til sammen øker markedsmakten til både Nokia og leiesoldatene, samt at situasjonen har ført til eller forsterket monopolmakten knyttet til disse patentene.

