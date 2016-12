Det er som Reddit, bare uten trollene

Diskusjonssiden Imzy lover å være – hold deg fast – «et nettsamfunn som er like inviterende / samvittighetsfullt / kreativt / intellektuelt / egenrådig / fanatisk / mangfoldig / søkende / aktivt / lidenskapelig / dustete / morsomt / tøft / dristig / interessant / besatt / merkelig / sjenerøst / lekent / kunstnerisk som du er.» Internett er som regel ikke et sted som du kan kalle inviterende eller samvittighetsfullt i disse dager, så et forum som dette virker i beste fall litt anakronistisk. Og ingen vil benekte at dette er naivt; ikke engang grunnleggerne Dan McComas (42), og kona Jessica Moreno (43), som startet samfunnet i oktober. De har opplevd hvor tøft ting kan bli online da de jobbet for Reddit, som har åttende plass på lista over de mest besøkte nettstedene i USA.

I utgangspunktet ønsket McComas – en uavhengig nettutvikler som er besatt av julehøytiden – å sette opp et hemmelig julenisseforum for nyheter og diskusjoner innenfor denne plattformen. I desember 2009 lagde han et separat forum, Redditgifts, som lar folk melde seg på for å få en tilfeldig gave sendt via posten. (Reddit syntes det var greit, selv om de ikke hadde eierskap.)

Slik ser Imzy ut.

– Det var en idé som jeg ikke tenkte over i mer en fem minutter, og så ble det tusener av folk som brukte forumet, sier McComas. Bare ved hjelp av jungeltelegrafen fikk Redditgifts inn så mange mennesker at McComas raskt ble fullt opptatt med å vedlikeholde koden. Han satte ut kundeservicen til Moreno, som er en vennlig kunstner som jobber mye med filt. Men den ubetalte hobbyen tok likevel opp så mye tid at etter jul i 2010 planla McComas å stenge tjenesten. I stedet kjøpte Reddit den for et hemmelig beløp, og tok offisielt paret med i bedriften. Redditgifts vokste til de hadde over 200 000 deltakere innen 2014, og satte Guinness-rekord for verdens største nettsted for gaveutveksling, og McComas ble forumets blide ansikt utad. Han lagde til og med en TEDx Talk med tittelen «It’s All About the Giving.»