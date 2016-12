Dette er de beste mobilabonnementene for bedrifter

Forrige måned lanserte vi en kalkulator som skal gjøre det enklere for bedrifter å finne de billigste mobilabonnementene for sine ansatte. Hver måned fremover kommer vi til å kåre de beste mobilabonnementene, og nå har tiden kommet for å se på hvilke abonnementer som er best i desember.

Gå rett til kåringen av de beste abonnementene for desember »

Slik ser mobilkalkulatoren ut. Du kan selv velge hvor mange ansatte med lite, middels og stort forbruk bedriften har, og om det er viktig med for eksempel mobilt bedriftsnett.

Kanskje det å bytte til billigere og bedre mobilabonnementer bør være ett av nyttårsforsettene dine? Vår kalkulator viser i hvert fall at det kan være store penger å spare på å velge riktig abonnement.

I likhet med privatTek.no kommer også vi i digi.no til å se på andre ting enn bare pris når vi skal kåre vinnerne. Vi kommer til å kåre vinnere i to ulike kategorier: Liten bedrift og mellomstor bedrift. Under hver kategori forutsetter vi at det er et gitt antall brukere med store databehov, noen med mer gjennomsnittlige behov, samt et antall med beskjedne databehov.

Dette er noe av det vi vektlegger når vi kårer vinneren:

Pris . Dette er det viktigste kriteriet, og hentes fra . Dette er det viktigste kriteriet, og hentes fra Finn billigste bedriftsabonnement-kalkulatoren

Datamengde . Har operatøren fornuftig prisede datapakker som passer selv om bedriften har brukere med stor variasjon i databruken?

Hastighet . I bedriftsmarkedet er hastighet for mange viktigere enn i privatmarkedet, siden mobilen brukes som et jobbverktøy – og mange også vil dele internett-tilgang fra mobilen for å komme seg på nett med PC-en.

Utenlandsdata . De fleste bedrifter har ansatte som av og til reiser utenfor landets grenser, enten det er i jobbsammenheng eller privat. Har de feil abonnement, kan det bli dyrt.

Overforbruk. Hva skjer når du har brukt opp datapakken? Går hastigheten ned, stoppes databruken, og hvor mye koster det å kjøpe ekstra datapakker?

Tilleggstjenester . Hvilke løsninger finnes for sentralbord og for oversikt over bedriftens abonnementer og bruk?

. Hvilke løsninger finnes for sentralbord og for oversikt over bedriftens abonnementer og bruk? Juridisk: Er det bindingstid eller bruddgebyr ved oppsigelse av avtale, eller når ansatte slutter?

Dette er vinnerne i desember

Siden de fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore bedrifter, typisk under 100 ansatte, har vi valgt å fokusere på småbedrifter og mellomstore bedrifter i vår kåring.

Hvis de vi har plukket ut ikke passer helt for deg, kan du selv gå inn og justere antallet brukere i ulike kategorier, datahastigheter og så videre: Gå til bedriftskalkulatoren »

Er dere mange brukere i din bedrift, kan det lønne seg å ta kontakt med operatøren for å se om det er mulig å få et enda bedre tilbud enn standardprisene som ligger i priskalkulatoren.

PS! Siden dette er bedriftsabonnementer har vi oppgitt prisene ekskl. mva.

Liten bedrift (under 10 ansatte)

Her har vi sett for oss en bedrift med 8 ansatte, hvorav 1 har lite forbruk, 5 har middels forbruk og 2 har et høyt forbruk. Med lite forbruk mener vi 1 GB data, mens middels forbruk er 2 GB og høyt forbruk er 10 GB.

I denne kategorien har vi ikke satt krav om mobilt bedriftsnett (skybasert sentralbordløsning), og det er heller ikke krav om fri roaming i EU. Vi stiller krav om at det ikke skal være bindingstid.

I november var det Chess som kom ut som det beste alternativet – og Chess beholder førsteplassen også i desember.

Chess retter seg egentlig mest mot privatmarkedet, men selger likevel mobilabonnementer til bedrifter – til samme priser. Selskapet har også samme typen «familie og venner»-rabattordning som de tilbyr privatpersoner, slik at man får 30 kroner i rabatt per abonnent om man samler mer enn ett abonnement på samme kundenummer.

Det betyr at vi ender opp på en pris på 1522 kroner i måneden for åtte abonnenter, hvor pakken består av ett Chess Easy 1 GB-abonnement, 5 Chess Easy 2 GB og 2 Chess Easy 10 GB. Det blir gjennomsnittlig 190,25 kroner i måneden per bruker. Sammenlignet med nest billigste alternativ sparer du 428 kroner i måneden. I forhold til Telenor snakker vi om en pris på godt under halvparten!

Vi gjør oppmerksom på at Chess har Telia-dekning, så her kan lokale dekningsforhold kanskje være avgjørende for hva enkelte bør velge. Nest billigste abonnement med Telenor-dekning er Talkmore, til 1950 kroner i måneden.

Mellomstor bedrift (mellom 10 og 100 ansatte)

Her har vi sett på en bedrift som har 75 ansatte, hvorav 10 er småbrukere, 45 har et gjennomsnittlig forbruk, mens 20 er storbrukere med behov for mye data. Med lite forbruk mener vi 1 GB data, mens middels forbruk er 2 GB og høyt forbruk er 10 GB.

Når det begynner å bli såpass mange ansatte vil det være en fordel med et mobilt bedriftsnett, altså en skybasert sentralbordløsning – og i denne kategorien setter vi derfor dette som krav. Vi stiller krav om at det ikke skal være bindingstid, og vi har ikke satt fri data i EU/EØS som krav.

Så snart vi begynner å stille krav til at det skal være fri data innenfor EU, er det kun to aktører å velge mellom – og det er Telia og Telenor. Er imidlertid ikke dette viktig, men du vil ha mulighet for mobilt bedriftsnett, sitter vi igjen med fire aktører: Dipper, Telia, Ice og Telenor.

Som i november er det også Telenor-eide Dipper som kommer billigst ut i desember. Prisen er 21 175 kroner ekskl. mva. i måneden – det vil si 282,33 kroner per bruker.

Abonnementspakken er satt sammen av 10 Dipper Medium (1 GB) til 199 kroner ekskl. mva., 45 Dipper Medium+ (3 GB) til 249 kroner og 20 Dipper X-Large (10 GB) til 399 kroner.

I forhold til å velge Telenor, som er nest billigst, sparer bedriften hele 10 306 kroner i måneden på å velge Dipper-abonnement til sine ansatte. Det er imidlertid noen begrensninger med Dipper, som det er verdt å være klar over. For eksempel er hastigheten strupet på 10 Mbit/s, men selskapet har fri fart ut 2016 – og vi ser det som sannsynlig at de vil fortsette med det også videre fremover, slik både Telia og Telenor har åpnet for.

Vi kårer Dipper til månedens beste mobilabonnement i klassen for mellomstore bedrifter.

Trenger du EU-data med norsk kvote må du imidlertid gå for Telenor eller Telia – men husk at de ansatte kan kjøpe ganske mange EU-datapakker for pengene bedriften sparer i måneden. Dipper tar 19 kroner per dag om du vil bruke av datapakken din når du er på reise i Europa, og tilbyr også ukespakke på 299 kroner for USA (inkluderer 600 MB data).

Hvis ingen av disse abonnementene passer, kan du selv legge inn antall ansatte og estimert forbruk i vår Billigste bedriftsabonnement-kalkulator her »

Har du tilbakemeldinger på kalkulatoren? Isåfall vil vi gjerne høre fra deg. Bruk kommentarfeltet under, eller send en e-post til redaksjonen@digi.no.