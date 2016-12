Dette står øverst på ønskelisten til Java EE-brukerne

Oracle publiserte i forrige uke resultatene av en brukerundersøkelse hvor 1693 medlemmer av Java EE-fellesskapet rangerte hva de mener er de viktigste nyhetene i den kommende Java EE 8-utgivelsen.

For mens Java SE 8 (Standard Edition) ble gitt ut allerede i mars 2014, så har ennå ikke Enterprise-utgaven (EE) av Java-plattformen nådd dette versjonsnummeret. Det er ikke noe uvanlig ved dette. Java EE 7 kom omtrent to år etter Java SE 7.

Men det er ikke ventet at Java EE 8 blir utgitt før i andre halvdel av 2017, minst et år forsinket, sammenlignet med tidligere veikart.

Rangering av nyheter

Java EE 8 skal være spesielt rettet mot mikrotjenester og nettskyutrulling. I undersøkelsen ble deltakerne bedt om å rangere framtidige Java EE-forbedringer etter viktighet. Besvarelsene ble innlevert i september og oktober i år.

På toppen av ønskelisten til deltakerne kom de nyhetene som allerede har blitt kunngjort i forbindelse med REST-programmeringsgrensesnittet (Representational State Transfer) JAX-RS. I undersøkelsen skrev Oracle at den nåværende praksisen for Java-basert nettskyutrulling i stor grad er basert på REST og asynkronitet, noe som støttes av JAX-RS. Blant de kommende nyhetene i neste versjon av JAX-RS, er et reaktivt klient-API, ikke-blokkerende I/O-støtte, server-sendte events og CDI-integrasjon.

Nesten 70 prosent av deltakerne mente av disse nyhetene er svært viktige.

På andre plass kom støtten for HTTP/2, altså den hittil nyeste versjonen av webprotokollen HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Dette støttes av alle moderne nettlesere og av den kommende Java SE 9. HTTP/2 skal trolig støttes av Servlet 4.0-spesifikasjonen i Java EE 8.

Java EE-brukernes rangering av kommende eller foreslått funksjonalitet i Java EE 8. Bilde: Oracle

Over 60 prosent av deltakerne i undersøkelsen mener at dette vil være en svært viktig funksjonalitet å få tilgang til.

Oracle opplyser i et blogginnlegg at mye av jobben med å bygge API-støtte for disse to teknologiene, sammen med JSON-B – som kom på sjette plass, allerede er ferdig.

Sikkerhet

Det samme kan ikke sies om støtte for autentiserings- og autoriseringsteknologiene OAuth og Open ID Connect. Omtrent 55 prosent av utviklerne mener at dette vil være svært viktig funksjonalitet. Men så langt er det ingen konkrete planer om å utstyre Java SE 8-programmeringsgrensesnittene støtte for å håndtere disse teknologiene. Men som et resultat av undersøkelsen skriver Oracle at selskapet vurderer å akselerere utviklingen av Java EE-standardene for OAuth og OpenID Connect.

Ifølge Oracle lar dette seg ikke gjøre innen tidsrammen for Java EE 8, men selskapet antyder at dette vil kunne komme i Security 1.0 for Java EE 8.

Hele rapporten om undersøkelsen er tilgjengelig her.

