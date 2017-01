Digital faktasjekker avslører falske nyheter

I syv år har Dublin-bedriften Storyful, som forsker på sosiale media, vært konsulent for nyhetsbyråer som ABC og Wall Street Journal, og brukt en liten gruppe reportere for å prøve å beskytte disse bedriftene fra å dumme seg ut på nettet. For det meste har dette dreid seg om å faktasjekke virale medier i sanntid, og å sikre at en video som spres på Twitter virkelig viser, for eksempel, en bombeeksplosjon i Aleppo – og ikke en veibombe i Homs – før den går ut på nyhetssidene til en kunde.

Siden valget i USA har teamets strategi blitt mer komplisert.

– Falske nyheter har stått for 90 prosent av det vi alle snakker om, sier administrerende direktør i Storyful, Rahul Chopra.