Dømt til å betale millionerstatning i sak som omtales som et mareritt: – Vi er veldig overrasket over Evry

Det trondheimsbaserte firmaet Krigsvoll inngikk en avtale med Evry i 2012. Det skulle vise seg å bli et mareritt. Det skriver Dagens Næringsliv.

Selskapet bestilte et system som skulle håndtere lager-, salg-, innkjøp- og økonomiløsninger. Ifølge dommen i Oslo tingrett skulle Evry ha 1,75 millioner kroner for å implementere programvaren.

Hyllevaren hadde 80 prosent av all funksjonalitet

Evry opplyste at det skulle være en smal sak å levere løsningen som baserte seg på Microsoft Dynamics AX 2012. IT-konsernet mente produktet allerede hadde 80 prosent av funksjonaliteten Krigsvoll trengte. Allikevel varte og rakk det.

Implementeringen av systemet som skulle vært ferdig 7. januar ble stadig utsatt, samtidig som kostnadene steg og steg for Krigsvoll.

Til slutt valgte trondheimsfirmaet å skrote hele avtalen.

Bruker fortsatt det gamle systemet

Men Evry ville fortsatt ha betaling. Rundt 2,4 millioner kroner, ifølge domspapirene.

– Vi gikk aldri i drift med Evry-prosjektet. Nå bruker vi det gamle fungerende systemet som Evry skulle erstatte, sier daglig leder Anders Krigsvoll til DN.

Anders Krigsvoll har forklart at det samlet kan være brukt så mye som 10 millioner kroner på leveransen fra Krigsvoll sin side, og at deres prosjektgruppe gikk i «svart» da det umiddelbart etter levering ble avdekket alvorlige feil ved løsningen, heter det i dommen.

Evry er i Oslo tingrett dømt til å heve salget med Krigsvoll. De må også betale tilbake vederlaget til Krigsvoll på rundt 2,4 millioner kroner pluss renter.

– Vi er veldig overrasket over Evry

Evry må også bla opp 1,1 millioner kroner i erstatning. Beløpet omfatter ekstra lisenskostnader, drift av tilleggsmodul og innleid konsulenthjelp som Krigsvoll trengte på grunn av manglende leveranse.

IT-konsernet må også dekke saksomkostningene til trondheimsfirmaet på 400 000 kroner.

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman sier at Evry ikke har tatt stilling til om de skal anke dommen i Oslo tingrett. Foto: Pressefoto

– Vi har erfaring med andre selskaper med større IT-prosjekter. Det har gått smertefritt. Så vi er veldig overrasket. Dommen viser at vi hadde noe å fare med i denne saken, sier Anders Krigsvoll til DN.

Trondheimsfirmaet mente Evry hadde utvist grov uaktsomhet da de mente selskapet hadde tatt på seg en oppgave de ikke maktet å håndtere.

Totalt må de erstatte rundt 4 millioner

Det er Oslo tingrett uenig med dem i.

Samlet må IT-giganten betale over fire millioner kroner til trondheimsfirmaet som er grossist og importør av verktøy og maskiner. Selskapet omsetter for rundt 340 millioner kroner i året.

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry sier at IT-konsernet ikke har tatt stilling til om de skal anke dommen.

– Uten akseptansetesting fikk ikke Evry godkjent leveransen, til tross for at Evry mente de identifiserte feilene kunne rettes. Evry er skuffet over domsresultatet, men noterer seg at retten mener Evry hadde god grunn til å få saken prøvd for retten, sier han til digi.no.