Brussel (NTB-Ritzau): EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager anklager Facebook for å ha feilinformert EU-kommisjonen da de ba om tillatelse til å kjøpe WhatsApp i 2014.

– Kommisjonens foreløpige oppfatning er at Facebook har gitt oss ukorrekte eller villedende opplysninger i forbindelse med undersøkelsene våre om overtakelse av WhatsApp, sier Margrethe Vestager.

Ifølge henne dreier det seg om sammensmelting av brukerprofilene på de to sosiale tjenestene.

Hevdet det ikke var mulig

Facebook opplyste til EU-kommisjonen at det ikke var mulig å etablere en pålitelig, automatisert sammenkjeding, noe de to selskapene likevel gjorde to år senere.

EU-kommisjonen tror at Facebook visste at dette lot seg gjøre da de kjøpte WhatsApp for 165 milliarder kroner i 2014.

Nå har EU-kommisjonen gitt Facebook frist til 31. januar med å svare på anklagene. Dersom de viser seg å holde stikk, kan Facebook ende opp med en kjempebot. (©NTB)