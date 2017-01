Fikk ødelagt eksamen etter Windows 10-oppdatering. Nå legger Microsoft seg langflate etter massiv klagestorm

Som digi.no tidligere har skrevet har Microsoft gått langt for å få sine brukere over på det nye operativsystemet Windows 10.

Siden desember 2015 har Windows-brukere blitt utsatt for en aggressiv kampanje, med mål om få flest mulig til å bytte til det nyeste operativsystemet.

Selskapet har blant annet valgt å installere OSet på maskiner der brukere selv har avkreftet av de ville installere.

Svakt øyeblikk for Microsoft

Nå innrømmer Microsoft at de har gått for langt:

– Vi ønsker at folk skal kjøre Windows 10 fra et sikkerhetsperspektiv. Å finne den rette balansen for å få flest brukere over på den nye plattformen har ikke vært lett, sier markedsdirektør Chris Copossela i Microsoft til Windows Weekly.

Han innrømmer at selskapet hadde et svakt øyeblikk da de tvang brukere som krysset ut oppdateringen over på det nye operativsystemet, ifølge Softpedia.

– Vi gikk for langt

Stengte du dette vinduet sa du ja til oppgradering til Windows 10. Foto: Skjermdump

Det brukere flest oppfattet som et tydelig «nei» ble nemlig en bekreftelse.

Ja, takk. Vennligst installer Windows 10 på denne pc-en.

– Etter at vi bestemte oss for å slippe denne oppgraderingsmåten i markedet gikk det ikke mange timene før vi skjønte at vi hadde gått for langt. Naturlig nok tar det litt tid å rulle ut en oppdatering som endrer oppførsel. De to ukene dette foregikk var ganske smertefulle for oss. Det var definitivt en ny bunn. Vi lærte mye av den opplevelsen, sier Copossela.

Chris Capossela er både visepresident og markedsdirektør i den amerikanske teknologigiganten. Foto: Microsoft

Norsk 19-åring fikk ødelagt eksamen

Tvangsoppgraderingene har ført med seg en rekke problemer for brukerne.

Blant annet fikk norske Gabriel Roland sin avsluttende mattematikkeksamen ødelagt på grunn av den av hissige taktikken til programvareleverandøren.

– Jeg ble ganske satt ut da programmene plutselig begynte å lukke seg på pc-en min, og jeg skjønte en oppdatering var på gang. Samme hva jeg gjorde var den umulig å stoppe, fortalte Roland til Aftenposten etter at katastrofeeksamenen var et faktum.

Microsoft måtte punge ut

Direktør for Windows og Surface Christian Almskog i Microsoft Norge forklarte til Aftenposten at selskapet beklager eksamenstrøbbelet til 19-åringen på det sterkeste.

– Vårt oppgraderingsvarsel hadde innledningsvis et budskap som kunne misforstås, og således har noen stengt oppgraderingsvinduet i den troen at man da har kansellert oppgraderingen. Det var ikke tilfelle og oppgraderingen ble igangsatt, konstaterte han til Aftenposten.

I USA har teknologigiganten blant annet blitt dømt til å betale en erstatning på 10 000 dollar til en dame som ble sittende igjen med ubrukelig system etter at en automatisk Windows 10-oppgradering krasjet maskinen hennes.