Fullt kaos i Piratpartiet. Fylkesledere med krass kritikk av partitopp: - Partiet kommer til å dø om det fortsetter

«Digital revolusjon» er blant Piratpartiets slagord, men nå foregår det også en revolusjon internt. Denne uken er det nemlig blitt stilt et mistillitsforslag til det sittende sentralstyret i Piratpartiet.

Den nåværende partilederen Tale Haukbjørk Østrådal høster krass kritikk fra sentralt hold i det politiske partiet:

– Det finnes ikke ett eneste mål eller plan i Piratpartiet det jobbes etter. Partilederen vår gjør en dårlig jobb. Vi har blant annet vært vitne til dårlig møteledelse og manglende styring. Tale Haukbjørk Østrådal klarer ikke å samle styret om et felles mål og retning, sier fylkesleder Øyvind Nondal i Piratpartiet i Sogn og Fjordande til digi.no og fortsetter:

Medlemmene har ikke noe forholde seg til

– Dette fører til at medlemmene ikke vil være med, da de ikke har noe fast å forholde seg til. Vi har luftet vår uro med styret, men jeg tror ikke de er klar over hva som i ferd med å skje.

Mistillitsforslaget skal behandles i et ekstraordinært styremøte fredag 6. januar klokken seks.

Blir forslaget vedtatt, foreligger en mistillitserklæring, og det sittende sentralstyret må dermed gå av.

Piratpartiet vil ikke si noe offentlig

– Hvordan stiller partiledelsen seg til disse anklagene, Haukbjørk Østrådal?

– Dette er påstander som skal drøftes med sentralstyret i kveld. Det er vanskelig å si noe offentlig før vi har lagt oss på en felles linje. Vi skal behandle mistillitsforslaget med respekt, grundighet og åpenhet, sier partilederen til digi.no.

Ifølge medlemslistene har Piratpartiet kun 67 betalende medlemmer igjen. Det er en kraftig nedgang fra valgåret i 2013 hvor antallet betalende medlemmer var på 472.

900 000 kroner i statlig støtte i året

Ifølge fylkesleder Nondal har Piratpartiet siden valgåret i 2013 mottatt 900 000 kroner i statlig støtte i året.

Fylkesleder Øyvind Nondal i Piratpartiet i Sogn og Fjordane mener at det sittende sentralstyret i det politiske partiet må gå av. Og det fort. Foto: Privat/Twitter

Han mener noen av disse pengene burde vært brukt på å få plass et skikkelig medlemsregister. Det ville vært med på å bremse den massive nedgangen i medlemmer, argumenterer han.

– Vi skulle gjerne hatt en statistikk på antall medlemmer slik som søsterpartiet vårt har i Sverige, men vi har ikke hatt noen som kan vedlikeholde en slik statistikk, svarer partileder Haukbjørk Østrådal.

– Det har vært rot fra A til Å

Nedgangen i antall medlemmer kan ene og alene tilskrives til at partiet har manglet gode ledere sentralt, mener fylkesleder Nondal.

– 85 prosent av medlemsmassen er borte. Det har sammenheng med at det nåværende styret i partiet har sittet passive i to år. Nå vil vi ha de vekk, og få på plass et nytt styre, sier fylkeslederen til digi.no.

Heller ikke fylkesleder Bjørn Gotheim i Piratpartiet i Buskerud er fornøyd med det sittende sentralstyret i Piratpartiet.

– Må jobbe mot ett felles mål

– Det har vært rot fra A til Å. Styret har reist på partiets regning både hit og dit, uten at vi kan si at de har gjort noe fornuftig. Det har sikkert vært gøy for de involverte, men partiet har ikke fått noe igjen for det. Fortsetter det sånn kommer Piratpartiet til å være dødt etter endt stortingsvalg, tror fylkeslederen.

Ifølge Nondal og Gotheim har ikke styret fått på plass hverken målplaner eller budsjetter partiets medlemmer kan forholde seg til.

(artikkelen fortsetter under)

Piratpartiets Geir Aaslid delte villig ut partiets visittkort til studentene på IT-linjen ved Høgskolen i Østfold før stortingsvalget i 2013. Foto: Mathias Klingenberg

– Nå må vi få på plass disse formalitetene slik at fylkeslagene kan jobbe aktivt mot et felles mål, sier Nondal.

Krass kritikk fra revisor

Ifølge de to har det også kommet flere merknader fra revisjonsselskapet Moore Stephens. Blant annet skriver revisjonsselskapet i et brev datert 9. desember at det politiske partiet totalt mangler økonomisk styring.

«Det beste råd jeg kan gi dere nå, er å få etablert klare rutiner og instrukser for partiets tillitsvalgte og effektive kontrollaktiviteter vedrørende økonomi, regnskap og dokumentasjon.», skriver revisoren i sin rapport.

Ifølge Nondal og Gotheim klarer ikke Piratpartiet å stille med valglister i alle fylker ved stortingsvalget høsten 2017.

– Vi mener at det nåværende sentralstyret i partiet må gå av med umiddelbar virkning. Vi handler nå i partiets interesse. Vi må få partiet tilbake der vi var i 2013. Det er målet nå. Skal vi greie å gjøre det, må styret gå av. Det er bare tre måneder til listene skal være innlevert, sier Nondal til digi.no.

Samlet 5 000 underskrifter

De to fylkeslederene mener partiet må bruke mer penger på å markedsføre seg for å bygge opp medlemsmassen til gamle høyder.

At Piratpartiet klarte å samle inn 5 000 underskrifter før storingsvalget i 2013 mener de to lederne kan tilskrives den tidligere partilederen Geir Aaslid sin iherdige innsats.

Men han meldte seg ut av partiet i 2013, og har ingen planer om å komme tilbake igjen.

Tidligere partileder frykter at partiet vil dø

Ifølge ham er det ikke noe nytt at det har vært interne maktkamper i det politiske partiet.

– Jeg gjorde meg noen erfaringer etter det første året, og jeg meldte meg ut da jeg mente at det ikke var noe materiale å bygge et seriøst politisk parti på, sier Aaslid til digi.no.

Han deler de to fylkeslederenes vurdering om at partiet må endre retning.

Og det fort:

– Ellers frykter jeg at partiet er dødt, dessverre, konstaterer han.