Gjennombrudd: HPs nye prosessor har 1 052 optiske komponenter

Hewlett Packard Labs i Palo Alto i USA melder om et nytt gjennombrudd innenfor optisk databehandling. Det skriver IEEE Spectrum.

Forskerne har bygget en eksperimentell optisk prosessor med 1052 optiske komponenter, og ifølge IEEE Spectrum løser brikken problemer tidligere optiske brikker har hatt med påvirkning utenfra.

Dave Kielpinski ved Hewlett Packard Labs forteller til nettstedet at selv om silisiumbaserte integrerte kretser med elementer som kan manipulere lys ikke er noe nytt så er denne brikken den største og mest komplekse brikken så langt hvor alle de ulike fotonikkbaserte komponentene jobber sammen for å utføre beregninger.

– Vi tror det er med god margin, sier han til IEEE Spectrum.

Bruker temperaturendringer

Brikken er utviklet som del av et program under U.S. Defence Advanced Research Projects Agency (Darpa).

Den optiske prosessorer baserer seg på den såkalte Ising-modellen (etter fysikeren Ernst Ising), som er en modell for hvordan magnetfelter til atomer virker på hverandre for å skape magnetisme. Et atom har en egenskap som kalles spinn, som kan enten peke opp eller ned. I et ferromagnetisk materiale som holder mer enn en viss temperatur er disse spinnene tilfeldige, men ved å senke temperaturen kan man få spinnene til å peke i samme retning. En datamaskin bygget rundt dette kalles gjerne en Ising-maskin, og elementene i en slik maskin kan altså ha én av to tilstander som kan påvirkes av temperatur.

Ett av de store problemene med denne typen maskiner har vært at de har vært veldig følsomme for påvirkning utenfra, som for eksempel om man flytter maskinen eller maskinen utsettes for rystelser. Det er dette HPs forskere nå hevder å ha klart å løse på en bedre måte enn tidligere.

Prosessoren benytter infrarødt lys – og gjør enkelt forklart utregninger ved hjelp av endringer i temperaturer og ved å identifisere hvordan atomenes spinn endres. IEEE Spectrum har en detaljert gjennomgang av hele prosessen her.

Kielpinski sier at denne typen Ising-brikker kan fungere som akselleratorer i fremtidens datamaskiner.

HP demonstrerte for øvrig i høst for første gang en datamaskin basert på arkitekturen utviklet i prosjektet som kalles for The Machine. Her har man gått vekk fra dagens prosessorsentriske arkitektur, og i stedet tatt i bruk en minnedrevet arkitektur. Du kan lese mer om The Machine her.