Nordic har halvparten av et stort og raskt voksende verdensmarked

LAS VEGAS (digi.no): Det norske mikroelektronikkselskapet Nordic Semiconductor har blitt stort. De har vokst til 567 ansatte, ikke minst siden de etablerte seg i Olu i Finland, hvor tilgangen på dyktige ingeniører var stor etter at Nokia fikk problemer. Nå har de vokst til 125 ansatte der borte.

Vi har snakket med Nordicsjefen Svenn-Tore Larsen på CES i Las Vegas. Her er de mannsterkt til stede hvert år med sin toetasjes stand for å selge mer norsk elektronikk til gamle og nye kunder.

Svenn-Tore Larsen, adm. dir. i Nordic Semiconductor. (Arkivfoto). Foto: Odd Richard Valmot

– Vi ønsket å satse i Finland på grunn av tilgangen på talent. Vi tenkte først å utvide aktiviteten på Bluetooth, men vi så at dette var en ypperlig anledning til å sparke i gang en aktivitet på LTE. Gamle Nokia-ingeniører og andre fra andre selskaper i kretsen rundt dem har jo dyp ekspertise på mobilteknologi. Det passet oss veldig godt, sier Larsen.

Selskapet er godt kjent av alle som driver med Bluetooth. De har en markedsandel på over 50 prosent på Bluetooth Smart, det vil si den varianten som bruker ekstremt lite strøm og som vokser mest.

LTE neste

Larsen tror Nordic har en stor mulighet innen LTE. Her trengs det også brikker som bruker ekstremt lite strøm, og det er det de er eksperter på. Tidspunktet er perfekt. Det er et stort behov for å kommunisere fra alle slags sensorer og dingser som går på batteri uten at det må stå en ruter å ta imot signalene. Klarer de å løse utfordringen med LTE åpner det seg et gigantisk marked.

– Vi adresserer to standarder innen det som kalles LTE Narrow Band IoT (NB-IoT). Det er variant 1 og 2. De skiller seg stort sett litt på frekvensbånd, hvordan det utnyttes, og hvordan signaleringen pakkes. Siden vi starter helt fra bånn med dette har vi alle muligheter til å tilpasse oss til markedet, sier Larsen.

Vil du vite mer om NB-IoT? Slik virker NB-IoT – teknologien som skal få fart på tingenes internett i Norge » (krever Digi Ekstra eller Tu Total-abonnement)

Blåtann 5

Nordic er allerede i gang med nye Bluetooth 5.0 som både gir høyere bitrate og lenger rekkevidde.

– På sikt kan vi utvikle denne standarden til å håndtere maskenett (mesh) og det vil nok ta mye markedsandel fra Zigby som brukes til dette i dag. Jeg ser en stor fremtid for vekst innen Bluetooth. Vi har bygget inn NFC i våre brikker og det gjør det svært lett å koble opp utstyr, sier han.

De nye brikkene fra Nordic Semiconductor støtter Bluetooth 5. Foto: Nordic Semiconductor

Analytikere forventer mellom 40 og 50 prosent vekst i markedet for Bluetooth Smart, så det ser lyst ut for Nordics virksomhet fremover. Larsen tror de skal klare å holde markedsandelen, selv om den er høy. Det de gjør på LTE kommer ikke på markedet før om et par år, og de tror vi vil være en tidlig aktør i et marked som kan bli svært stort.

Rekrutterer fra hele verden

Så langt har ikke Nordic hatt noen problemer med å rekruttere. De har ansatte fra 63 land rundt om i verden.

– Vi ønsker selvfølgelig å ha mange nordmenn og litt over 50 prosent er norske. Vi har en policy om å rekruttere i Norge, spesielt fra NTNU, men det er ikke nok. Derfor er vi glad for at så mange talenter fra hele verden vil komme til oss. Vi nordmenn ser det kanskje ikke så godt, men de vi ansetter er imponert over alt fra barnehager til skoler, pensjoner og helsevesen. For ikke snakk om rent miljø og stabile politiske forhold, sier Larsen.

Vekstdrivere

Han tror markedet for trådløs kommunikasjon vil vokse enda mer enn det har gjort til i dag, godt drevet av IoT-bølgen.

– Veldig mange forbrukerprodukter vil kommunisere og de vil ikke bare komme fra de store. Det vil dukke opp masse nye selskaper som vil leve godt på gode ideer innen IoT. Spesielt når vi kan levere LTE-brikker som i praksis gir produktene ubegrenset rekkevidde. Det vil utløse et vell av muligheter både i forbruker- og forretningsmarkedet. Bare tenk på fjernvedlikehold og overvåkning av maskiner når det kan gjøres svært billig. Det vi kaller maskin til maskin kommer til å bli mye større enn personmarkedet, tror Larsen.

Slik er neste Bluetooth-versjon: Bluetooth 5 åpner for mye nyttigere nettvarder »