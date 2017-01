Google har nå begynt å straffe nettsider med popup-reklame hardt

Google går nå i gang med å nedprioritere nettsider som viser popup-reklame direkte på mobiltelefonen.

Den nye endringen ble annonsert allerede i august i fjor, men den nye algoritmen trådde ikke i kraft før forrige tirsdag.

Ødelegger brukeropplevelsen

Google begrunner endringen med en økende trend der nettsider benytter seg av annonser som virker inngripende på brukeropplevelsen.

Selv om innholdet kan leses, og dermed også indekseres av Google, forringer disse reklamene leseropplevelsen, mener selskapet.

– Dette kan frustrere brukere som tror de skulle få direkte tilgang til innholdet de ble forespeilet i søkeresultatene, opplyser selskapet i en melding.

Vil merke et dramatisk fall

Ifølge Google vil alle nettsider som har denne formen for reklame merke et dramatisk fall i sin tilstedeværelse i søkeresultatene.

Google kommer med tre eksempler på nettsider som bli berørt.

Alle nettsider som viser en popup-reklame når man klikker seg videre fra en lenke.

Alle sider som har en fullsidereklame som tildekker innhold

Alle sider som viser en fullsidereklame som må krysses ut før man får se innhold

Google vil straffe nettsider som lar annonsørene blokkere innhold på mobilnettsider. Foto: Google

Oppsummert betyr det at alle mobilnettsider som har en intensjon om skjule innhold for å reklamere for annonsører vil bli nedprioritert i søkeresultatene.

Pragmatiske annonser i stor vekst

Selv om brukeropplevelsen er viktig for det amerikanske selskapet er det i reklameinntekter de henter mye av pengene sine.

I fjor stod pragmatiske annonsekjøp for nesten en firedel av annonseomsetningen på nett i Norge.

Inntektene tilfaller i all hovedsak Facebook og Google.

Det er en økning på 88 prosent siden 2015. Det viser halvårstallene fra Mediebyråforeningen som kom i september i fjor.

– Det er en stor utfordring for de klassiske medieselskapene å holde oppe inntektene i det nye annonsemarkedet. Konkurransen fra de store internettselskapene som Facebook og Google, er hard, sier konserndirektør Per Håkon Fasting for annonse i Schibsted til Klassekampen.

Annonseringen er brukertilpasset, og vises direkte til brukerne, uavhengig av medium.