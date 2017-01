Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartementet har et mål. Et veldig stort et. Et som både kan effektivisere og spare penger, og som kan øke personsikkerheten når vi håndterer helsedata.

For er det noe vi har masse av – virkelig store mengder, så er det helsedata. Det er mye som tyder på at vi i Norge har mest data om alle aspekter rundt helsen vår i hele verden.

Dette er en fantastisk ressurs, men bare om den utnyttes riktig.