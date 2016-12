I dag har de over 800 ansatte som jobber med IT i Norge. I 2017 skal de ansatte enda en haug

– IT-folk er fremtidens bankfolk i like stor grad som økonomer, sier konserndirektør for IT og drift Liv Fiksdahl i DNB.

Hun er nå i gang med å rekruttere over 100 nye IT-folk til den norske banken. Årsaken er at finansteknologi er i hurtig vekst. Det gjør at DNB må ligge langt fremme når det kommer til utvikling av digitale tjenester.

800 IT-ansatte

I dag har banken 800 IT-ansatte.

Ifølge Fiksdahl er etterspørselen etter IT-kompetanse nesten umettelig. Hun mener årsaken til det er at verden blir mer og mer digitalisert.

Dermed må en bransjen følge med om de skal henge med i utviklingen. Ifølge IKT-Norge har bankene tradisjonelt sett hatt for lite fokus på IT.

Teknologi overtar jobber

Derfor mener de også det er bra at den norske banken nå anser seg selv som et teknologiselskap.

– Teknologi overtar det ansatte tidligere har gjort. Skal bankene overleve fremover må de bli mer teknologidrevne. At DNB nå velger å bygge opp kompetansen internt er gledelig, sier direktør Hege Austlid i IKT-Norge til digi.no.

(artikkelen fortsetter under)

Heidi Austlid mener teknologiveksten i finansnæringen har hatt en skikkelig oppblomstring i 2016. Foto: IKT-Norge

Den norske banken er nå ute etter IT-arkitekter, prosjektledere og utviklere. Konserndirektør Fiksdal i DNB mener banken beveger seg mer og mer i retning av å bli et teknologiselskap.

Satser heller internt enn på konsulenthus

IKT-Norge gikk hardt ut tidligere i høst da de mente norske banker har sovet i timen når det kommer til IT.

– IT-kompetanse har etterhvert blitt kjerneforretningen til DNB. Vi beveger oss mer og mer i retning av å bli et teknologiselskap, og her har vi bestandig verdsatt teknologene, sier Fiksdahl.

– Kan dere ikke leie inn disse tjenestene fra store konsulenthus?

– Det er mulig, men vi ønsker å ha årsverkene ansatt hos oss. Mer enn noen gang trenger vi IT-ressurser med tung kompetanse for holde tritt med teknologiutviklingen.

Fintech har skutt fart i 2016

Austlid i IKT-Norge tror banken har gjort solide vurderingen da de bestemte seg for å ansette, istedenfor å se etter nye partnerskap utenfor huset.

Hun mener at det er helt naturlig at DNB velger å bygge opp sin IT-avdeling.

(artikkelen fortsetter under)

Liv Fiksdahl er i gang med å ansatte et stort antall IT-folk. Hun mener DNB alltid har vært flinke på å satse på teknologene. Foto: DNB

– Dette beviser bare trenden generelt sett. Alle næringer blir bare mer og mer digitale, og i banksektoren ser vi en blant annet en stor oppblomstring av selskaper som satser på teknologi til finansnæringen.

– Behovet for å ha digital kompetanse internt, blir derfor bare mer sentral. Det er derfor ikke overraskende at DNB nå velger å ansette flere IT-folk. Det skjer nå en voldsom digital bevegelse i finansnæringen som virkelig har skutt fart i 2016, sammenfatter Austlid til digi.no.

Fortsetter satsningen på Vipps

DNB ønsker blant annet å fortsette satsingen på betalingstjenesten Vipps.

– Vi er avhengig av å få tak i de beste folka på dette området. De må ha teft, forståelse og teknologisk kompetanse i bunn. DNB er ute etter smarte hoder som klarer å tenke fremtidsrettet, sier konserndirektør Fiksdahl til digi.no.

Torsdag ble det kjent at Statoil velger å flagge hjem drift av kritisk infrastruktur.

DNB driftes av HCL

Det skjer blant annet grunnet en hendelse som oppstod da en indisk konsulent fra HCL kom seg inn på en server han ikke skulle hatt tilgang til i 2014.

(artikkelen fortsetter under)

DNB har i dag over 800 IT-folk som spankulerer rundt i gangene. Nå skal de ha enda flere inn på huset for å styrke satsingen på blant annet Vipps. Foto: Scanpix

Inderen restartet et kritisk datasystem som styrte bensinlasteanlegget på Mongstad utenfor Bergen da det var i gang med tankingen av 50 millioner liter bensin.

Ifølge NRK tror flere norske eksperter nå at norske offentlige virksomheter kommer til å bruke mindre penger på utenlandske konsulenthus.

Ingen planer om å flagge hjem

HCL står også for mye av driften hos DNB. Men den norske banken opplyser at kontraktene de har med de utenlandske selskaper fortsatt er trygge.

– DNB kommer til å fortsette partnerskapene med de selskapene vi har kontrakter med. Vi jobber tett med flere indiske selskaper, og mange av de er de beste man kan oppdrive på sine områder, sier Fiksdahl og fortsetter:

– Vi har ingen planer om å flagge hjem. Vi har aldri hatt så bra drift som vi har nå med HCL. DNB kommer til å videreutvikle de gode partnerskapene vi har. HCL og DNB har gode relasjoner og samhandlingsmodeller. Vi er veldig fornøyd med det de gjør, argumenterer konserndirektøren for IT og drift i DNB til digi.no.