IBM med patentrekord for 24. år på rad

IBM er en gjenganger på listen over de selskapene som hvert år får innvilget flest patenter i USA. I 2016 satte selskapet ny rekord med hele 8 088 patenter, altså mer enn 22 om dagen. Dette er første gang i historien at et selskap har fått innvilget mer enn 8 000 patenter på ett år.

Dermed er IBM for 24. år på rad det selskapet som har fått innvilget flest patenter.

Med over 8 000 patenter har IBM en solid ledelse til nestemann på listen, Samsung, som fikk innvilget 5 518 patenter i USA. Tallene kommer fra IFI Claims Patent Services, og er gjengitt av IBM i en pressemelding.

Mer enn 1 100 patenter innenfor kunstig intelligens og maskinlæring

IBM satser som kjent mye på kunstig intelligens og maskinlæring, spesielt gjennom sin IBM Watson-plattform. Ifølge selskapet fikk IBMs oppfinnere innvilget patenter på mer enn 1 100 oppfinnelser relatert til hvordan datamaskiner kan lære, resonnere og prosessere et vidt spekter av ulike typer data, og samtidig interagere med mennesker på en naturlig måte.

IBMs forskere har også fått innvilget patenter innenfor helse, for eksempel en ny type høreapparat som kan trenes opp til å skille mellom tale og ulike lyder, slik at den kan filtrere vekk noen lyder – men forsterke andre (som hvis røykvarsleren utløses). En annen løsning som nevnes er bruk av droner til å måle mikroorganismer ved sykehus og om nødvendig sterilisere området.

Selskapet nevner også patenter innenfor datasikkerhet, som løsninger for å oppdage datainnbrudd og automatisk kunne stenge ned kommunikasjon mellom applikasjoner som kjører i skyen for å redusere skadevirkningene av et angrep. Formålet er at bedrifter raskt skal kunne utvikle og rulle ut applikasjoner i skyen, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Amazon vokste mest

IBM fikk innvilget rundt 10 prosent flere patenter i 2016 sammenlignet med 2016, men det var Amazon som vokste mest – med 46 prosent flere patenter enn året før.

Her er hele listen: