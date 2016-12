IBMs første kvinnelige administrerende direktør forklarer hvorfor Bob Dylan snakker med en datamaskin

Dette er et forkortet og redigert intervju med IBMs toppsjef, Ginni Rometty. Hun begynte i IBM i 1981 og har hatt flere lederposisjoner, før hun i januar 2012 overtok som administrerende direktør (CEO) og styreformann. Hun er selskapets første kvinnelige toppsjef.

Du begynte hos IBM for 35 år siden. Hvordan var bedriften på den tiden?

Det som slo meg, var hvor alvorlig alle ting vi gjorde var. Vi bygde komplekse banksystemer for administrasjoner. Vi måket ut minibanker. Og dette gjelder fremdeles for meg til dags dato om IBM. Vi driver innen områder hvor vi finner opp flott teknologi, men viktigere er det at vi tar den i bruk.