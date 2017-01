Ikke siden det massive angrepet i 2013 har Bitcoin hatt høyere verdi enn akkurat nå

For første gang på tre år er én bitcoin verdt over 1 000 dollar – eller 8 631 norske kroner. Det betyr at kryptovalutaen er verdt mer enn alle andre sentralbankskapte valutaer.

I skrivende stund er kryptovalutaen verdt 1093 dollar.

Den digitale valutaen Bitcoin dukket opp i 2008 som en valuta verken myndigheter eller banker kunne kontrollere. Valutaen eksisterer fortsatt – til tross for at mange eksperter opp gjennom årene har spådd at den vil gå dukken.

Verdien stupte etter angrep

Ikke siden angrepet i 2013 på den Tokyo-baserte børsen Mt. Gox har verdien på bitcoin vært høyere.

Før angrepet hadde verdien på kryptovalutaen steget noe voldsomt og hadde krøpet seg over 1 100 dollar.

Da nyheten om angrepet sprakk stupte verdien igjen, før den igjen stabiliserte seg på rundt 400 dollar.

Og sånn har det fortsatt. Verdien har gått opp og ned som en yo-yo.

Man kan utvinne bitcoins ved hjelp av datakraft. Men: Dess flere som deltar i denne jakten, dess lavere er sannsynligheten for at noen får noe. Bildet er fra et utvinningssenter på Island. Foto: Scanpix

Bitcoins for 150 kroner ble til fem millioner

Ifølge amerikanske eksperter kan grunnen til den høye verdistigningen det siste året tilskrives at det kinesiske markedet higer etter kryptovalutaen, da yenen har opplevd et dramatisk fall på rundt syv prosent de siste 12 månedene.

Men det er ikke mange årene siden man kan gjøre svært gode investeringer med bitcoins.

Som student i 2009 brukte Kristoffer Koch 24 dollar – omtrent 150 kroner – på internettvalutaen. Det sikret ham rundt 5 000 bitcoins.

I arbeidet med masteravslutning og jobbsøking glemte Koch investeringen, men da kursen steg til himmels i april 2013 kom han på at han hadde litt kryptovaluta liggende.

– Det stod 5 000 bitcoins der. Målt etter dagens kurs er det cirka fem millioner kroner, forklarte han til NRK da.

Koch realiserte 1,1 million kroner av nettvalutaen, og brukte pengene på egen leilighet på Tøyen i Oslo.