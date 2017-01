Internettleverandører i Storbritannia sender kundene lister over alt de har piratkopiert

Myndighetene i Storbritannia ønsker å slå hardere ned på piratkopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale, og britiske internettleverandører vil nå sende ut «informasjonsbrev» når de kan identifisere brukere som har lastet ned piratkopier. Det skriver BBC.

Både BT, Virgin Media, TalkTalk og Sky har godtatt å sende ut denne typen brev til sine kunder – via epost. De første epostene sendes ut den 17. januar.

Tiltaket skal være frivillig, og det har vært under planlegging i flere år. Mange eksperter mener derfor ifølge BBC at det kommer altfor sent til at det skal ha noen effekt.

BBC har sett et eksempel på et slikt brev, og innholdet fokuserer i hovedsak på å opplyse og informere brukerne. I e-posten står det blant annet at «Det ser ut til at noen har brukt bredbåndet ditt til å dele opphavsrettslig beskyttet materiale (som musikk, film, sport eller bøker). Som din bredbåndstilbyder må vi la deg få vite når dette skjer.»

Eposten inneholder også en liste med oversikt over innholdet det er snakk om, samt lenke til et nettsted med tips og råd om hvordan man kan unngå at det skjer igjen.

Ikke aktuelt i Norge

Det er den statsstøttede kampanjen «Get it right from a genuine site» som står bak brevene som nå sendes ut til britiske bredbåndskunder.

Ifølge BBC overvåker Get it right peer-to-peer-nettverk for ulovlige nedlastinger, mens ulovlig strømming av video ikke blir overvåket.

Advokat Øystein Flagstad i advokatfirmat Grette representerer Rettighetsalliansen, og skriver i en epost til digi.no at de ikke ønsker at bredbåndsleverandører her i Norge skal bli pålagt å overvåke sine kunder.

– Vi mener at det er den enkelte kundes ansvar å holde seg innenfor loven, og at ISPene bare bør pålegges å gripe inn dersom det foreligger konkrete holdepunkter for at enkeltkunder har brukt ISPens tjenester i forbindelse med rettighetskrenkelser, sier Flagstad.

Kommunikasjonsrådgiver i Lyse og Altibox, Lars Rasdal opplyser at det er uaktuelt å gjøre noe tilsvarende for dem her i Norge, med mindre det er tiltak som styres fra myndighetene.

– Altibox følger alltid de påleggene vi får fra myndighetene til enhver tid, sier Rasdal.

I Norge har man gått enda lenger:

