Jernbaneverket mente først det ikke var mulig å kjøpe domenet til en fornuftig pris. Nå har de gravd enda dypere i lommeboka

Jernbaneverkets nye navn Bane NOR SF var fullt operativt fra 1. januar 2017.

Prosessen med å finne det nye navnet og logoen har frem til nå kostet 545 000 kroner, men kostnadene kommer nok til å bli betraktelig høyere når man ta høyde for selve omprofileringen og utrullingen av den fysiske logoen.

Var ikke mulig å kjøpe domenet til fornuftig pris

Som digi.no tidligere har skrevet hadde ikke Bane NOR sikret seg domenenavnet banenor.no, og da de tilbød konsulentselskapet Bugge Hjorth & Partners AS 50 000 kroner for domenet mente konsulentselskapet at det ikke var nok.

– Det har ikke vært mulig å få ervervet dette domenet til en fornuftig pris. Vi er for tida heller ikke i dialog med eieren av domenenavnet, sa prosjektleder Cecilie Pindlse for merkevare i Jernbaneverket den gang til Medier24.

Gravd dypere i lommeboka

Nå har Bane NOR lagt enda noen kroner på bordet, og kunne med det overta domenet den 30. november i fjor, ifølge Norid.

– Bane NOR kjøpte domenet www.banenor.no for 200 000 kroner. Selger var Bugge Hjorth & Partners AS. Dette anså vi som en akseptabel pris for domenet vi ønsket oss, sier Pindsle til digi.no.

Pindsle forklarer at hun har gått over ny jobb, og svarer bare på digi.nos forespørsel om pris i tråd av at hun tidligere var prosjektleder for navneendringen. For mer informasjon om selve domenekjøpet ber hun oss om å kontakte pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR.

– Det hadde vært fint om vi fikk det billigere

– Er 200 000 kroner en fornuftig pris for dette domenet, Skarpen?

– Det hadde vært fint om vi fikk det billigere, og vi er ikke fornøyd med å betale så mye for et domene. I utgangspunktet var kravet mye høyere, så derfor føler vi at 200 000 kroner var en fornuftig pris.

Ifølge ham har Bane NOR registret flere domener. Blant annet er bane-nor.no og banenor.com registret.

Upraktisk med .com-adresse

– Men disse adressene er upraktiske for brukerne. Det er dumt å bruke et domenenavn som ikke har samme navn som selskapet. Om vi skulle brukt bane-nor.no eller banenor.com ville det gjort det vanskelig for folk å nå oss, noe som er svært upraktisk, argumenterer pressesjefen.

Jernbaneverket har byttet navn, og heter fra 1. januar 2017 Bane NOR SF. Dermed har de måttet fornye både nettsider og logo. Det gikk ikke så lett for seg. Foto: digi.no

Bugge Hjorth & Partners AS er derimot godt fornøyd med å få igjen 200 000 kroner for domenenavnet.

Selskapet registrerte domenet i 2010 i forbindelse med et prosjekt en klient puslet med.

Jernbaneverket var først villige til å gi 15 000

Jernbaneverket og Bane NOR tilbød først Bugge Hjorth & Partners AS 15 000 kroner for domenenavnet, men det mente konsulentselskapet var for lite.

Så økte tilbudet til 50 000 kroner, og der stod partene låst i flere måneder.

– At vi får 200 000 kroner for domenet er vi fornøyd med. Vi regnet på det og med de kostnadene vi har hatt, mener vi at Bane NOR skal se seg godt fornøyd med den prisen. Her har det dukket opp kryssende interesser, det er slik som skjer noen ganger, sier daglig leder Christian Bugge Hjorth til digi.no.

Ifølge ham har deres klient hatt kostnader i forbindelse med blant annet ideutviklingen av prosjektet.

Ikke domenespekulanter

At Bane NOR registrerte banenor.com skal ifølge Bugge Hjorth ha vært en medvirkende årsak til at klienten valgte å droppe prosjektet.

– Det gjorde det vanskelig i forhold til det internasjonale markedet, så foreløpig er prosjektet skrinlagt. Jernbaneverket insisterte på å bruke navnet, det mest praktiske for oss ble da altså å selge det. Dette er ikke noe vi gidder å dvele ved, forklarer han.

Ifølge konsulentselskapet har det aldri vært meningen i drive noen spekulantvirksomhet.

– Nei, dette er noe klienten jobbet med lenge før Bane NOR begynte å jobbe med et navnebytte. Vår agenda har aldri vært spekulasjon. At klienten får dekket utgiftene sine er bare rett og rimelig, sammenfatter Bugge Hjorth til digi.no.