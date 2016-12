Kjeder du deg i julen? Nintendos Mario er på farten igjen – denne gangen på mobilen din

I løpet av de årene Nintendo har eksistert, har de holdt streng kontroll over de populære karakterene sine. Selv da gratisspill til smarttelefoner trakk noen spillere bort fra konsollene i stua og bærbar DS-maskinvare, holdt den bebartede rørleggeren Mario og resten av Nintendos stab seg kun til bedriftens egne systemer. Men selv om årevis med synkende salg ikke overbeviste lederne om at dette var feil strategi, ser det nå ut til at Pokemon Go har overbevist dem. Under eksplosjonen rett etter utgivelsen i juli, samlet det monsterfangende smarttelefon-spillet (laget av utvikleren Niantic ved bruk av karakterer som Nintendo gjorde berømte) flere enn 40 millioner brukere i løpet av noen uker, og sendte aksjene til Nintendo opp 121 % den måneden. Og ikke overraskende sa Mario-skaper Shigeru Miyamoto i september at bedriftens maskot ville komme til iOS.

– Vi ønsker at så mange mennesker som mulig få gleden av å spille med Mario, sa han.

Super Mario Run finnes foreløpig bare til iPhone. Foto: Apple/Nintendo

Super Mario Run, som nettopp er lansert, er bygd opp omkring det å redde en prinsesse. For å gjøre kontrollene enklere for smarttelefoner, beveger rørleggeren seg alltid fra venstre mot høyre på skjermen. Spillerne må taste for å gripe mynter, stoppe fiender, og hoppe over groper. Det er en passende metafor for Nintendos bredere strategi. Langt der framme slåss nummer 1 Sony og nummer 2 Microsoft for julegavepengene med oppgraderte versjoner av konsollene PlayStation 4 og Xbox One. Nintendo har ikke råd til å stoppe å bevege seg. Den neste konsollen deres, Switch, vil ikke være på markedet før i mars.

For Nintendo, som har hatt hit-karakterene sine der ute i minst 20 år, er retro bra. Den mest etterspurte konsollen deres dette året er ikke Wii U fra 2012, men miniatyrversjonen av Nintendo Entertainment System (NES) fra 1985, utstyrt med innebygd lagring og en HDMI-port til bruk med dagens tv-er. Den 60-dollars versjonen av NES Classic Edition (ca 1000,- i Norge) er lastet opp med 30 tildels flotte spill (Pac-Man, Donkey Kong, The Legend of Zelda), og ble utsolgt rett etter lanseringen i november. Nintendo sier at de jobber med å løse problemet med underproduksjon, og begynner å holde tritt i Japan. To nye Pokémon-spill til Nintendos bærbare 3DS-system solgte samlet 3,7 millioner kopier på mindre enn to uker, fortalte bedriften 30. november.

Super Mario Run er Nintendos første seriøse eksperiment med å selge spill uten maskinvare, og passer ikke helt inn i modellen som bygde den 37 milliarder dollar store mobilspill-bransjen

Super Mario Run er Nintendos første seriøse eksperiment med å selge spill uten maskinvare, og passer ikke helt inn i modellen som bygde den 37 milliarder dollar store mobilspill-bransjen. De fleste mobilspill-suksessene, så som Pokémon Go, tjente penger på annonser i spillene. De er gratis å spille, men når de blir vanskeligere blir spillerne fristet til å bruke ekte penger for å skaffe seg spesielle ting i spillene. Super Mario Run har ingen annonser, og gratisversjonen er i bunn og grunn en demo; spillere som ønsker seg det beste stoffet, må betale et engangsbeløp på 10 dollar. – Ikke mange vil betale for å låse opp hele spillet, unntatt en liten kjerne av Nintendo-fans, skrev David Gibson og Aya Haruyama, analytikere for Macquarie, i en rapport 16. november.

Det mobile Mario-spillet er utviklet sammen med mediebedriften DeNA, og kan heller ses på som et markedsføringsverktøy enn en inntektskilde. Macquarie-analytikerne beregnet at flere enn én milliard mennesker vil spille den gratis versjonen av Super Mario Run de neste tre årene, og spesielt når det blir tilgjengelig for Android og i Kina. Den gratis versjonen kan hjelpe til med å trekke folk til andre Nintendo-merkede mobilspill, maskinvare, og kommende merkevareattraksjoner i blant annet forskjellige fornøyelsesparker.

Målet er å «minne folk på det som var morsomt med Mario,» sier analytiker Daniel Ahmad hos Niko Partners. Hvis det får dem til å betale for andre Nintendo-produkter, har rørleggeren gjort jobben sin.

Spillet kan lastes ned til iPhone her.