Dataforskere som skriver logaritmene som driver giganter som Alphabet Inc. (Google) og Facebook Inc. er dagens teknologiske trollmenn, og bedrifter og myndigheter bruker i stadig større grad produktene deres – ofte i hemmelighet og med liten kontroll – til å gjøre alt fra å ansette og sparke folk til å identifisere mulige kandidater for politiovervåkning. Men dette har en mørk side, og dataforskere advarer om at vi vil trenge mye mer gjennomsiktighet hvis «big data»-revolusjonen sk