Kommunalt IT-system får knusende kritikk: - Risikoen for at det skal slutte å virke er stor og økende

Oslo kommunes system SAPO betaler ut bostøtte og boligtilskudd til over 9.000 Oslo-folk. Nå får systemet knusende kritikk av kommunerevisjonen. Det skriver Dagsavisen.

Systemet ble satt i drift for 17 år siden, og omtales av ansatte i kommunen som pill råttent. Blant annet har feil i systemet ført til at bostøtte ikke er utbetalt i rett tid. Det finnes heller ingen vedlikeholdsavtale med systemleverandøren.

– Det er alvorlig, sier kommunerevisor Unn Helen Aarvold til Dagsavisen.

Stor risiko for feil

Ifølge rapporten har Oslo kommune i lang tid hatt store utfordringer med systemet som nøkkelpersoner i Velferdsetaten er helt avhengige av.

Kommunerevisjonen er klokkeklar, og tegner bilde av et system som burde ha vært erstattet for lenge siden, skriver Dagsavisen.

«Risikoen for at systemet skal slutte å virke vurderes som stor og økende.», skriver kommunerevisjonen i sin rapport og fortsetter:

Kan ikke gjøre endringer

Benjamin Endré Larsen (SV) er byrådssekretær ved enhet for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune. Foto: SV

«Det er ikke aktuelt å gjøre endringer i SAPO i dag da dette er ansett å være for risikofylt».

Ifølge byrådssekretær Benjamin Endré Larsen (SV) i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjeneste jobber kommunen med å finne en erstatter for det gamle systemet.

– Vi er klar over at SAPO er overmodent for utskiftning, konstaterer Larsen til Dagsavisen.

Kan gå lang tid før systemet blir byttet ut

Ifølge ham vil en overgang til et nytt system være svært kostbart og komplisert da flere ulike systemer må koordineres.

– Vi har ikke planen klar for å bytte ut SAPO. Men vi har en beredskapsplan, dersom vi skulle få et akutt sammenbrudd, sammenfatter byrådssekretæren til avisen.