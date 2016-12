Det var en gang stor optimisme rundt at blokkjeden (Blockchain) – den underliggende teknologien bak Bitcoin – ville hjelpe finansbransjen med å takle en stor hodepine: Prosessering av tall etter finansielle transaksjoner, som ofte er en lang og krevende oppgave hvor man må passe på at penger og sikkerheter bytter eier og at alle vet hvem som skylder hva til hvem.

Problemet kan nok løses, men det vil sannsynligvis ikke komme som en revolusjon.

Bransjens hovedorganisasjon for å bøye teknologien slik den selv ønsker – R3-konsortiet – så nylig at flere banker forsvant, blant annet medlemmer som var med på dannelsen, som Goldman Sachs og Banco Santander, og angivelig reduserte målet for pengeinnsamling. Administrerende direktør for R3, Charley Cooper, forklarte at de opprinnelige forventningene var urealistisk høye, og la skylden på «hype-syklusen» fra teknologibedrifter og drømmene deres om oppdeling.