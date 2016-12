Medgründer tar over toppjobben i Watchcom

I en tid da IT-sikkerhetsbransjen har blomstret har Watchcom Security Group levert skuffende resultater.

2015 endte med et driftsresultat på minus 2,9 millioner kroner. Regnskapet viser en anstrengt økonomi ved at omsetningen falt fra 41,5 millioner kroner til 32,7 millioner kroner. Nyere tall foreligger ikke.

Bytter toppsjef

Etter en større omstilling foretar selskapet nå et lederbytte. Nils Johan Brede, som har vært administrerende direktør de siste tre årene, er ute.

Han erstattes av medgründer Fred Habberstad, som også tidligere har ledet bedriften i mange år. Habberstad har inntil nylig vært direktør for nye markeder i samme selskap.

I en pressemelding blir Nils Johan Brede takket for innsatsen. Der nevner Habberstad at han vil ha fokus på lønnsom utvikling.

– Ingen dramatikk

Fred Habberstad uten finlandshette. Arkivfoto. Foto: Marius Jørgenrud

Ifølge Brede ligger det ingen dramatikk bak utskiftningen. Han sier til digi.no at han har hatt tre fantastiske år i Watchcom.

Nå er han på vei over til en ny stilling som direktør i revisjonsgiganten PWC med ansvar for risiko-området. Digitalisering blir et sentralt punkt i den nye stillingen når han tiltrer fra årsskiftet.

I 2016 lovet Watchcom å slå skikkelig på stortromma med 10 års-jubileum for sin sikkerhetskonferanse Paranoia. Uvisst at hvilken grunn ble den vanligvis godt besøkt konferansen likevel ikke avholdt.

Jubileum blir det derfor først til neste år. Da satser de på å komme sterkere tilbake med et større arrangement i mai, som er lagt til Oslo Spektrum.

Ingen i Watchcom har torsdag svart på henvendelser fra digi.no.