Mer enn åtte av ti i Norge har tilgang til høyhastighets fast bredbånd

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kom i dag med en rapport om tilgangen norske husstander har på bredbånd, både fast og mobilt.

Rapporten, som gjelder for første halvår av 2016, forteller at mens 95,3 prosent av alle husstandene har tilgang på fast bredbånd levert over en eller annen form for kabel, er det fortsatt langt fra alle som blir tilbudt det Nkom kaller for høyhastighets bredbånd, noe som innebærer nedlastingshastigheter på 30 megabit per sekund.

Betydelig økt tilgang

I alt var det 2,02 millioner husstander, drøyt 85 prosent, som hadde tilgang til høyhastighets fast bredbånd via fiber, kabel-tv-nett eller VDSL i første halvår. Dette er omtrent 100 000 flere husstander enn i første halvår av 2015.

Fiber utgjør aksessteknologien med færrest begrensninger. I første halvår hadde nesten 46 prosent av husstandene i Norge tilgang til å få bredbånd via fiber, 136 000 flere enn ett år tidligere. 52 prosent hadde tilgang på internett via kabel-tv-nett.

Nkom har ikke oppgitt hvor mange som har tilgang til å få VDSL, men teknologien kan bare tilbys over relativt korte strekninger.

I tillegg kommer selvfølgelig mobilt bredbånd. Basert på det nye effektkravet på -110 dBm, ble det ved utgangen av første halvår tilbudt 4G til 99,5 prosent av befolkningen i Norge. Arealdekningen er likevel begrenset til 86,6 prosent. Men variasjonene er store fra fylke til fylke. I de flate fylkene Akershus, Østfold og Vestfold var det nesten 100 prosent arealdekning, mens arealdekningen er på drøyt 70 prosent i Sogn og Fjordane. Tallene gjelder for den samlede dekningen til Telenor, Telia og Ice.net. Det var i sommer ingen fullstendig overlapp mellom alle de tre mobiloperatørene i noen av fylkene.

Dekningen har likevel økt betydelig det siste året på grunn av omfattende utbygging.

Abonnenter

Det at husstandene har tilgang til en tjeneste, betyr ikke at husstandene benytter seg av tjenesten. Bare 84 prosent av alle husstander som har tilgang på fast bredbånd, hadde i sommer abonnement på dette. Dette er likevel den høyeste andelen til nå. I tillegg kommer husstander som velger å ha mobilt bredbånd selv om de har tilgang på fast bredbånd.

73 prosent av husstandene som hadde tilgang på høyhastighets bredbånd, har valgt å benytte seg av dette. 47 prosent av disse abonnentene benytter fiberbaserte tjenester, mens knapt 43 prosent hadde abonnement på kabel-tv-basert bredbånd. 156 000 husstander hadde privat VDSL-abonnement, 24 000 flere enn ved utgangen av første halvår 2015.

Antallet norske husstander som har abonnement på høyhastighets bredbånd, vokser jevnt. Foto: Nkom

Nkom skriver at 17 prosent av abonnentene på fast bredbånd hadde en markedsført nedstrømshastighet som var lavere enn 10 megabit per sekund. Denne andelen har gått betydelig ned.

Andelen som har 100 megabit/s eller mer i markedsført nedstrømshastighet, har det siste året vokst fra 8 til 10 prosent.

Den faktiske nedstrømshastigheten var i september i gjennomsnitt på mer enn 45 megabit per sekund. Nkom viser da til tall fra Nettfart.no. Ett år tidligere var gjennomsnittsfarten på 32 megabit per sekund.

For mobilt bredbånd var gjennomsnittshastigheten på knapt 16 megabit per sekund, omtrent to megabit/s raskere enn for et år siden.

Hele rapporten til Nkom er tilgjengelig her.

