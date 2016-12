Microsoft skal støtte enklere betaling på weben

Microsoft kunngjorde i forrige uke at selskapet er i ferd med å implementere en kommende webstandard for kassefunksjonalitet og betaling på weben. Spesifikasjonen kalles for Payment Request API. Arbeidet med denne spesifikasjonen kom for alvor i gang i fjor høst.

Microsoft lover at Payment Request API vil støttes av EdgeHTML 15 som ifølge selskapet blir tilgjengelig med Windows 10 Creators Update tidlig neste år. Men det er nå mulig å teste funksjonaliteten i Windows Insider Preview build 14986.

Fra før er det trolig bare Google Chrome for Android som støtter Payment Request API.

Elektronisk lommebok

Microsoft opplyser at det nye programmeringsgrensesnittet i Edge-nettleseren vil komme sammen med Microsoft Wallet i Windows 10, både på mobiler og pc-er.

Noe av målet er å gjøre det enklere å fullføre handelen i nettbutikker. I dag er det mange som avslutter handelen før den er ferdig, ofte fordi de er frustrerte over kompleksiteten og alt det som ofte må skrives dersom man skal bli kunde av en ny nettbutikk.

Payment Request API integreres med systemet elektroniske lommebok, her Microsoft Wallet. Det gjør at brukeren slipper å taste inn betalings- og kontaktinformasjon før man handler i en nettbutikk. Foto: Microsoft

Spesielt gjelder dette på smartmobiler, noe som bidrar til at det i Europa gjøres langt mer netthandel på pc-er enn på smartmobiler.

Med Payment Request API blir betalingsinformasjonen tilbudt av den elektroniske lommeboken som er installert på systemet. Så snart brukeren har gitt nettbutikken tilgang til lommeboken, kan brukeren velge mellom betalingsmetodene, leveringsadressene og den øvrige kontaktinformasjonen som er oppgitt i lommeboken, i stedet for å måtte taste det inn.

Kompakt kode

Også for utviklere skal Payment Request API være relativt enkelt å ta i bruk. I Microsofts blogginnlegg vises det at man med ganske få linjer med JavaScript-kode kan lage en grunnleggende implementering av kasse- og betalingstrinnet.

Da har man til en viss grad tatt hensyn til slik som merverdiavgift og at fraktutgifter kan avhenge av leveringsadressen. Men man må også ta hensyn til at langt fra alle relevante nettlesere har støtte for Payment Request API. Så man må også tilby en reserveløsning for disse.

I første omgang vil Microsofts løsning bare støtte amerikanske faktura- og leveringsadresser, og kun på engelsk. Men selskapet lover å legge til både flere land og språk i løpet av det kommende året.

