Multefire lar bedrifter og private sette opp sitt eget «4G»-lignende nett

En gruppe som kaller seg «The Multefire Alliance» har lansert versjon 1.0 av en ny trådløs nettverksteknologi som kan være både et alternativ og et tillegg til wifi. Multefire-alliansen har en rekke store teknologiselskaper med på laget, blant annet Qualcomm, Intel, Ericsson, Nokia, Huawei og Cisco.

Multefire-spesifikasjonen definerer et LTE-basert («4G») nettverk basert på småceller som bruker ulisensiert spektrum. Teknologien kan dele de samme frekvensene som wifi, for eksempel 5 GHz-båndet som brukes av dagens mest utbredte wifi-standard, 802.11ac.

Multefire er laget slik at den ikke skal påvirke wifi-nettene negativt, selv om den deler de samme frekvensene. Årsaken er at man benytter det som kalles «Listen Before Talk» (LBT) – eller «lytt før du snakker». Det betyr at et Multefire-aksesspunkt vil sjekke om det aktuelle frekvensområdet er i bruk før det begynner å sende.

Bedre ytelse og dekning

Med Multefire skal bedrifter – og forsåvidt også privatpersoner – enkelt kunne bygge sine egne interne LTE-nettverk. Multefire nevner både små og store bedrifter som mulige brukere, samt eiere av for eksempel idrettsstadioner, shoppingsentre og så videre. Teknologien kan også være aktuell for mobiloperatører.

Ifølge Multefire Alliance skal teknologien gi bedre kapasitet og dekning. Samtidig får man også sikkerheten som er bygget inn i LTE, samt raskere og mer sømløs overgang fra mobilnettene.

– Multefire gir LTE-liknende ytelse, med wifi-aktig måte å bygge nettet på, fortalte Stephen Litjens i Nokia til vårt søsternettsted Inside Telecom nylig (abonnementstjeneste). Litjens er styreleder for Multefire-alliansen.

Foto: Multefire Alliance

Men er det egentlig plass til mer i 5 GHz-nettet? Ifølge Litjens er wifi-frekvensbåndene langt fra fylt opp i dag.

– Det vi ser når vi går inn i et shopping-område, er at det stort sett bare er 100 av 500 MHz som er i bruk. 400 MHz gratis tilgjengelig spektrum er ubrukt, sier Litjens.

Kan settes opp av hvem som helst

Multefire bruker frekvensene omtrent slik wifi gjør i dag, men LTE skal være mye mer effektivt. For eksempel skal teknologien fungere bedre i områder der det er mye trafikk og interferens, og siden løsningen er laget for selv-organiserende småceller, kreves det ingen radioplanlegging for å sette det opp. Det trengs heller ikke like mange noder som i et wifi-nettverk.

Hastighetene vil imidlertid ikke være like god som LTE i lisensiert spektrum, siden Multefire vil måtte dele den totale kapasiteten med wifi. Likevel er teknologien i stand til å levere hastigheter opp mot 400 Mbit/s ved optimale forhold.

For øvrig krever Multefire helt nye enheter med støtte for teknologien. Det er ikke kjent når dette vil komme – men antagelig vil de første testene av teknologien starte mot slutten av 2017. Et whitepaper for Multefire kan lastes ned herfra.

Vårt søsternettsted Inside Telecom har snakket med sjefen for Multefire-alliansen:

I oktober demonstrerte Qualcomm Multefire med «Listen Before Talk». I denne videoen kan du se hvordan det hele fungerer: