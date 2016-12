Nå går to av verdens største internettselskaper til krig om å vinne det asiatiske markedet

I Sørøst-Asia ligger man bak resten av verden når det kommer til netthandel. Nå ønsker den kinesiske nettleverandøren Alibaba å krige mot Amazon om vekstområdet med over 600 millioner forbrukere.

Ifølge Bloomberg kan de to selskapene forvente seg en årlig vekst på 32 prosent i markedet hvor netthandel fortsatt bare er i startfasen.

Upløyd mark

Sørøst-Asia er nemlig upløyd mark. Bare rundt to-fire prosent av all handel der skjer via internett, skriver Bloomberg.

Tidligere i år sikret Alibaba seg en majoritetspost i det tyskeide netthandelselskapet Lazada.

Transaksjonen kostet Alibaba nærmere en milliard dollar, og er den største investeringen de har foretatt utenfor Kina.

– En jungel

Det tyske selskapet hadde allerede før oppkjøpet sikret seg store deler av netthandelpotten.

– Det er en jungel der ute. Vi ser frem til å hvordan de vil differensiere seg selv. Vi ser på oss selv som et kontrolltårn for logistikk i Sørøst-Asia, forklarer konsernsjef Maximilian Bittner til Bloomberg om hva han tenker om at Amazon etablerer seg i markedet deres.

Amazon er klare til å tilby asiatene gratis frakt, prioritert levering og matvarer på døren. Selskapet har allerede hatt stor suksess med samme modell i USA.

Det blir en skikkelig kamp

Men Alibaba vant budkrigen mot Amazon om det asiatiske selskapet Redmart som allerede har etablert seg, og leverer matvarer på døren i Singapore.

Det gir dem et ørlite forsprang.

– Begge selskapene ønsker å dominere Sørøst-Asia. Alibaba har nå kjøpt flere selskaper for å redusere lærekurven og vokse raskere. De vil gi Amazon en god kamp, sier førsteamanuensis Thompson Teo ved NUS Business School til Bloomberg.