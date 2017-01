Nå slukkes FM-nettet i Nordland

Fakta om slukkingen av FM-nettet Dette er timeplanen for stengingen av FM-signalene i 2017, som er en del av overgangen til DAB-radio: * 11. januar: Nordland

* 8. februar: Trøndelag, Møre og Romsdal (NRK)

* 21. april: Trøndelag, Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK)

* 16. juni: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (NRK)

* 15. september: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 20. september: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (NRK)

* 8. desember: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 13. desember: Troms, Finnmark

* En del lokalradioer fortsetter med å sende på FM fram til 2022. (Kilde: NRK) (©NTB)

Bodø (NTB): Presis klokka 11.11 slukkes FM-nettet i Nordland. Folk må dermed over på DAB for å høre riksdekkende radio.

I løpet av året vil samtlige FM-sendere landet over bli slått av, og det hele startet altså i Nordland onsdag.

Overgangen til digital radio skal markeres på et arrangement i Stormen Bibliotek i Bodø onsdag formiddag.

Radiolyttere i fylket vil oppleve at NRK-kanalene ikke lenger er å høre på det tradisjonelle FM-nettet.

Alle NRKs kanaler sendes i DAB+ fra onsdag. P4 og Radio Norge sender i DAB i en periode fremover.

For å få inn de riksdekkende kanalene anbefaler Medietilsynet alle å oppdatere sine digitalradioer. De som har en førstegenerasjons DAB-radio (uten pluss), vil kun få inn P4 og Radio Norge av rikskanalene etter 11. januar. For å motta et fullstendig riksdekkende radiotilbud må man enten ha DAB+-radio eller benytte andre digitale plattformer som internettradio, mobil, nettbrett eller TV.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen føler seg trygg på at den digitale overgangen kommer til å gå bra, men er likevel spent.

– Vi klarte den samme overgangen til TV for 5-6 år siden. Det var ikke noe enklere da alle TV-seere måtte ha dekoder. Da hadde vi samme type diskusjon og uro på forhånd som vi nå har sett rundt overgangen til DAB, sa kringkastingssjefen til NTB før helgen. (©NTB)

