Fremveksten av tingenes internett (IoT – Internet of Things) spås av mange eksperter å få enorm betydning de neste årene. For eksempel mener analyseselskapet Gartner at IoT er en av topp 10 strategiske it-trender for 2017, mens Cisco estimerer at rundt 50 milliarder IoT-enheter vil være koblet til nettet innen 2020. Gartner opererte med et tall på 6,4 milliarder IoT-enheter i 2016, mens IDC opererte med et tall på 9 milliarder. Her i Norge satser både Telenor og Telia mye på IoT, o