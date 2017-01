Nextgentel først ut med norsk smartruter og wifi-intelligens

Flere internettleverandører snuser på dette produktet og har satt i gang pilottester, men først med utrulling i stor skala er Nextgentel.

Kundene deres får tilbud om løsningen et norsk oppstartselskap har utviklet for optimalisering av bredbåndsrutere og wifi-nettverk hjemme.

– Det er definitivt et kommersielt gjennombrudd og den første store avtalen vår. At Nextgentel tør å satse på et norsk oppstartselskap synes jeg er ganske tøft, sier gründer Olav Nedrelid i Domos Labs til digi.no.

Hva avtalen er verdt ønsker han ikke å dele med oss, men forteller at minst 75.000 av kundene til Nextgentel er omfattet. I første omgang rulles tilbudet ut til kunder med Inteno-rutere.

Samler mye data

Domos registrerer en rekke data via ruterne. Det kan være radiostøy, forsinkelse eller pakketap og trafikkvolum til og fra tilkoblede enheter.

En skyløsning analyserer slike data over tid. Løsningen foretar deretter ulike tiltak for å prøve å fikse treghet eller ustabilitet hjemme hos den enkelte.

Over tid har Domos akkumulert et enormt stort datagrunnlag, som benyttes til problemløsning.

Dersom brukere opplever tregt eller ustabilt wifi-nettverk, så vet vi alltid grunnen og kva som kan gjøres for å fikse det, hevder Domos Labs. Her de to gründerne, fra v. Olav Nedrelid og Bent Erik Skaug. Foto: Asbjørn Voie/UX Lab

– Vi har logget over 63 milliarder unike datapunkter. Jeg tror rett og slett ingen har logget data fra en ruter på denne måten før. Det vi gjør på wifi nå er helt unikt, mener Nedrelid.

Selskapet hevder at de nå kan avdekke alle potensielle problemer med wifi.

– Vi lager et måltall som definerer «dette er kvaliteten på wifi-nettverket» ditt, der båndbredde og alt du kan definere som kvalitet er oppsummert i ett tall. Det har ingen vært i stand til før, foruten å være fysisk tilstede og gjøre en manuell jobb. Vi gjør dette helt automatisk, sier Olav Nedrelid.

En god del utfordringer kan smartruteren ta hånd om helt automatisk. Det være seg justering av innstillinger som påvirker dataflyt, bytte av protokoll for trådløskommunikasjon eller ved å forsøke en annen wifi-kanal.

– Tar vekk irritasjon og frustrasjon hos kundene

Roy Børsheim er direktør for privatmarkedet i Nextgentel, og har selv vært pilotkunde ved å prøve ut løsningen i eget hjem i 2-3 måneder.

For ham er hele poenget med satsingen at kundene skal oppleve mindre frustrasjon og mindre behov for kontakt med kundeservice.

– Domos gjør tre ting vi synes er bra. For det første fungerer løsningen som en rådgiver for å løse wifi-problemene. Du får vite hvilke enheter som ikke fungerer godt nok, og kanskje noen tips om hva du bør gjøre med det, sier Børsheim.

Han peker på at noen ganger er det behov for en forsterker i nettverket. Andre ganger kan en mikrobølgeovn eller andre forhold skape ustabilitet.

– Det andre er at løsningen gir en oversikt. Utfordringen med å finne passordet bakpå en ruter når du er gjest, det løser Domos ved at du har passord i en app på telefonen. I tillegg får man en oversikt over den faktiske kapasiteten.

Kundene får faktabasert informasjon om nettverket sitt hjemme og hva som faktisk skjer, mener han.

– Vi tar vekk frustrasjon, irritasjon og usikkerhet hos kundene. En mobilapp kan konstatere at «nei, det er ikke noe i veien med nettet mitt».

Børsheim har også blitt glad i en annen funksjonalitet løsningen tilbyr, nemlig foreldrekontroll over bredbåndet. Alle tilkoblede enheter i det trådløse nettverket kan administreres fra appen.

– Det betyr at jeg kan ta vekk internettilgangen fra min sønns pc klokken 21 om kvelden. Foreldrekontrollen er veldig nyttig. I dag er det mange unge som klakker opp pc-en når foreldrene legger seg, og sitter lenge oppe og er helt øre når de skal på skolen neste dag, sier Nextgentel-direktøren.