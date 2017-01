Skal fase ut mange tusen Windows-telefoner i norske kommuner

Over 100 norske kommuner er avhengig av Windows-baserte smarttelefoner i helse- og omsorgstjenesten.

Bare i Oslo kommune har de kjøpt inn 3 000 enheter, så helsearbeidere på hjemmebesøk kan få mobil tilgang til Gerica – en løsning for elektronisk pasientjournal fra Tieto.

Den nordiske IT-kjempen innrømmer nå at det er noen utfordringer ved at mobilappen bare støtter Windows Phone 8 og nyere.

– Nå begynner det å bli vanskelig å få tak i Windows-telefoner. Microsoft har jo solgt mobildivisjonen sin, og det er litt stillstand med tilgang til enheter i markedet, bekrefter salgssjef Snorre Johansen i Tieto Norge overfor digi.no.

En plattform i fritt fall

Windows Phone eller Windows 10 Mobile stupte til en global markedsandel på 0,4 prosent i fjor. Fallet kommer bare til å fortsette, hvis vi skal tro prognoser fra IDC.

– Vi har løpende dialog med Microsoft. De prøver å berolige markedet med at 3-4 produsenter har planer om å lage Windows-baserte smarttelefoner, fortsetter Johansen.

Han virker ikke særlig overbevist.

Microsoft sier at de fortsatt skal videreutvikle Windows 10 for mobil, men har ingen kommentarer til at selskapet ikke lenger har telefoner til salgs.

Fornyes for tusenlapp per stykk

HP glimtet i fjor til med en ny toppmodell kalt Elite X3.

(Arkivfoto) Salgssjef Snorre Johansen i Tieto Norge. Foto: Kurt Lekanger

Den modellen gjorde det ikke altfor skarpt på testbenken hos vårt søsternettsted Tek.no, men en utsalgspris på rundt 8 000 kroner gjør den uansett uaktuell for kundegruppen vi snakker om i denne artikkelen.

– Våre kunder bruker telefonen som et arbeidsverktøy i hjemmesykepleien. Den ligger da i lomma sammen med alt de trenger av utstyr for sårstell og så videre. Det gir blant annet slitasje og enhetene varer ikke så lenge. Kundene våre kjøper vanligvis Windows-telefoner til rundt 1500 til 2000 kroner, sier salgssjef i Tieto.

I hjemmetjenesten har Oslo kommune for tiden 2.450 Windows-telefoner. De blir fornyet for en tusenlapp per stykk etter hvert som de går i stykker, får digi.no oppgitt.

Faser ut Windows-telefoner

Hvis tilgangen på rimeligere Windows-telefoner ikke tar seg opp, blir Tieto nødt til å satse på andre plattformer.

– Det er under konstant evaluering. Vi avventer litt for å se om det faktisk kommer flere Windows-telefoner eller ikke, sier Johansen.

I byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune er man enda mer konkrete. Det er allerede en dialog mellom hovedstaden og Tieto om å få laget en Android-utgave.

– Vi er nå i dialog med Tieto om utvikling av en ny generasjon Gerica mobilløsning tilpasset Android-plattformen, uttaler etatens fagsjef Stein Schatvet i en epost til digi.no.

– Betyr dette at Oslo kommune skal fase ut Windows-telefonene?

– Ja, men det vil skje først når Tieto har sin Android-versjon klar. Dette vil være en gradvis overgang basert på produktutvikling, og det vil gjøres med vektlegging av at alle hensyn til brukersikkerhet ivaretas, sier Schatvet.

Så ingen grunn til å protestere

Når Tieto fornyet sin Gerica-mobilløsning for cirka tre år siden, valgte de å utvikle løsningen kun for bruk på Windows Phone-plattformen.

– Fordi løsningen benyttes til behandling av helseopplysninger og vi valgte å sikre helseopplysningene gjennom å sperre telefonene for all annen databruk, så vi ikke grunn til å protestere på dette.

Oslo kommune har inngått avtale om kjøp av et flåteadministrasjonssystem (Mobile device management-verktøy, MDM) som skal tas i bruk på Gerica-telefonene.

– Dette verktøyet vil gjøre det mulig å åpne for bruk av internett, nedlasting av apper og så videre uten at informasjonssikkerheten blir truet, avslutter fagsjef Stein Schatvet i Oslo kommune.