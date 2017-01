Norske politikere advares mot utenlandsk hacking

Oslo (NTB): Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) utelukker ikke at utenlandske krefter vil forsøke å påvirke årets stortingsvalg. Norske politikere oppfordres til å være forsiktige.

Hackingen av Det demokratiske partiet i USA har ført til at europeiske land, Norge inkludert, forbereder seg på lignende forsøk, skriver VG.

– Alle som har en rolle i valget i Norge i 2017, fra tillitsvalgte og ansatte i partiene til politikerne selv, bør ha i bakhodet at de kan være interessante å påvirke. Den vanligste måten å bli hacket på, er via epost. Vær derfor varsom når du klikker på lenker i eposter, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM.

– Kan gjenta «suksessen» i flere land

Amerikansk etterretning mener Russland står bak hackingen av Demokratene i et forsøk på å hjelpe Donald Trump til makten.

Forfatter Andrej Soldatov står bak en ny bok om russisk hacking, «The Red Web», og mener Europa må forberede seg på lignende framstøt.

– De som står bak hackingen av Demokratenes server forventet ikke at det skulle bli så mye snakk om dem, og all oppmerksomheten de fikk har inspirert dem til å tro at de kan gjenta «suksessen» i andre land, sier han til avisen. (©NTB)