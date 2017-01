Ny fransk lov gir ansatte rett til å unngå e-post etter arbeidstid

I går trådte nye arbeidsmiljøbestemmelser i kraft i Frankrike. De gir ansatte rett til å være frakoblet etter kontortid.

Slik forsøker man å få bukt med den moderne «always on»-arbeidskulturen der mange bruker av fritiden for å sjekke jobb-epost, melder nyhetsbyrået AFP.

For virksomheter med over 50 ansatte blir det obligatorisk å forhandle med de ansatte, og deretter avtalefeste hvilke tidspunkt som skal gjelde. Altså for hva man kan forevente av bruk av jobbmail, smarttelefon eller andre digitale enheter utenom arbeidstid.

Den franske avisen Libération ga sin tilslutning til bestemmelsen i en lederartikkel på fredag. Argumentet var at «ansatte bedømmes ofte etter hvor forpliktede og hvor tilgjengelige de er for arbeidsgiver».

– Elektronisk halsbånd

Endringen er del av en større reformpakke som den sosialdemokratiske regjeringen ved arbeidsminister Myriam El Khomri introduserte i fjor. Blant annet med bakgrunn i en rapport hun bestilte høsten 2015, som advarte mot helseeffektene av overdreven databruk.

Kollega Benoit Hamon, nasjonalsekretær i sosialistpartiet, sa følgende til BBC i fjor etter at den franske regjeringen foreslo retten til å være digitalt frakoblet:

– Ansatte forlater kontoret fysisk, men fortsetter å jobbe. De forblir tilknyttet arbeidet med nær sagt et elektronisk halsbånd, som en hund. Tekstmeldinger og epost, de tar over livet til individene helt til et punkt der han eller hun bryter sammen, sa Hamon.