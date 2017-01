Ny interesse for pc-er kom for sent til å redde 2016

Under årets Consumer Electronics Show (CES) var det flere som konkluderte med at pc-ens død er sterkt overdrevet. Mengden av nye pc-er og pc-relaterte lanseringer kan tyde på at det er ny optimisme i markedet. Kanskje tiden har kommet for å bytte ut den aldrende pc-en med en ny? Smartmobiler og nettbrett får stadig flere bruksområder, men til en hel del oppgaver er det lite som slår en datamaskin med solid regnekraft, fysisk tastatur og forholdsvis stor skjerm.

Men det var ingenting ved fjorårets pc-salg som tyder på at pc-markedet nå er på vei opp igjen. I beste fall er det i ferd med å stabiliseres. Analyseselskapet Gartner mener at bunnen i pc-markedet faktisk vil nås i år, og at det vil vokse litt igjen i årene som følger. Men dette skyldes primært en ventet vekst i salget av dyrere, ultramobile enheter.

Entusiaster

2016 ble derimot det femte året på rad med reduserte pc-leveranser, opplyser Gartner. Selv i fjerde kvartal gikk leveransene ned med 3,7 prosent. Dette rammer primært de mindre leverandørene, som samlet reduserte leveransene med 18,8 prosent. Blant de seks største var det bare Asus og Acer som opplevde negativ vekst.

– Stagnasjonen i pc-markedet fortsatte inn i fjerde kvartal av 2016 fordi sesongsalget generelt var svakt på grunn av den fundamentale endringen i kjøpsatferden i pc-markedet, sier Mikako Kitagawa, en analytiker i Gartner, i en pressemelding.

Hun mener at de teknologiske forbedringene som har kommet, ikke har vært tilstrekkelige til å oppnå markedsvekst. De nyhetene som har kommet de siste årene, slik som 2-i-1-formfaktorer, tynne og lette bærbare, samt bedre batteritid, har ført til betydelig vekst i entusiastdelen av markedet, altså blant pc-brukere som prioriterer pc-en sin høyt. Men dette er ikke tilstrekkelig til å drive fram vekst i det generelle markedet.

– Det handler om den andre siden av pc-markedet, hvor pc-er blir sjeldnere brukt. Forbrukere i dette segmentet bruker smartmobilene mye og forlenger samtidig livssyklusen til pc-ene. Denne delen av markedet er mye større enn pc-entusiastsegmentet, sier Kitagawa.

Gartner ser likevel visse vekstmuligheter, spesielt i bedriftsmarkedet og spillsegmentet. Nedgangen i pc-salget i fjerde kvartal var på 3,4 prosent i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Afrika).

2016 totalt

Pc-markedet i 2016 sett under ett falt derimot med hele 6,2 prosent. Det ble levert nesten 18 millioner færre pc-er i fjor enn i 2015. Nedgangen er størst blant de mindre leverandørene. De tre største leverandørene, Lenovo, HP og Dell, sto for 54,7 prosent av pc-leveransene i 2016, opp fra 51,5 prosent i 2015.

Men blant de største leverandørene var det likevel bare Dell som økte leveransene i 2016.

