Denne bilen får Skype integrert i dashbordet

Volvo Cars har annonsert at de nå kommer til å integrere Microsofts konferanse- og samarbeidsløsning Skype for Business i sin nye 90-serie. Ifølge en pressemelding fra Volvo er de den første bilprodusenten som bygger inn denne typen produktivitetsverktøy i sine biler.

Skype for Business kommer innebygget i Volvos nye 90-serie. Foto: Volvo

Skype for Business vil være en del av det innebygde «infotainment»-systemet i bilen, og du vil få opp møtekalenderen din på den store skjermen midt på dashbordet. Der kan du også se hvem som er satt opp som deltakere på møtet. Hvis du har en avtale om et Skype-møte med kolleger og forretningsforbindelser, kan du med ett enkelt tastetrykk på skjermen logge deg inn på møtet – uten at du behøver å huske noen møtekoder eller passord, ifølge pressemeldingen.

Når man kjører bil bør man ha øynene på veien, og det er naturlig nok derfor talebaserte konferanser det er snakk om her – altså uten video.

Mener vi kan bruke mindre tid på kontoret

Volvo tror denne typen løsninger vil bli enda mer aktuelle i forbindelse med fremtidens selvkjørende biler.

– Skype for Business representerer nok et stort skritt fremover for kommunikasjonsløsningene som er bygget inn i våre biler. Med kommende selvkjørende biler ser vi en fremtid hvor fleksible produktivitetsverktøy i bilen vil gjøre det mulig for mennesker å redusere tiden man trenger å være på kontoret. Dette er bare begynnelsen på en helt ny måte å se på hvordan vi bruker tiden i bilen, sier Anders Tylman-Mikiewicz i Volvo.

Kommer med Cortana talegjenkjenning

Volvo samarbeider også med Microsoft om å ta i bruk Microsofts taleassistent Cortana, og har planer om å integrere talegjenkjenning i kommende løsninger.

Volvo jobber også sammen med svenske Ericsson, som leverer skybaserte løsninger til bilene.

Tidligere har Volvo også inngått samarbeid med det norske selskapet Easypark om å integrere selskapets parkeringsløsning i bilene, slik at man kan betale for parkeringen direkte fra infotainmentsystemet i bilen.