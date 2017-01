Obama benåder antatt Stuxnet-kilde

President Barack Obama benådet eller reduserte straffene til 273 mennesker i går. Blant dem som ble benådet, er den pensjonerte generalen James Cartwright. Dette skriver blant annet New York Times.

Cartwright har i en rettssak blitt funnet skyldig i å ha løyet til eller villedet FBI om hans diskusjoner med en reporter hos New York Times om kyberangrepene og skadevaren som har blitt kjent som Stuxnet.

Det har blitt antatt at Cartwright har vært en viktig kilde til blant annet det opprinnelige oppslaget, selv om journalisten, David E. Sanger, allerede hadde snakket med en rekke andre kilder før samtalene med Cartwright fant sted.

Cartwright skal ha oppgitt at han snakket med journalisten for blant annet å forsøke å forhindre at mer skadelig informasjon ble publisert. Men han skal ikke ha vært konsekvent i sine forklaringer til FBI.

Cartwright i 2011: – Vi må gjengjelde Kinas kyberangrep

Erklærte seg skyldig

I november gikk Cartwright med på å erklære seg skyldig i å ha villedet FBI, men ikke i påstanden om uautorisert avsløring av informasjon. Ifølge New York Times skal han ha sagt at det ikke var riktig av ham å villede FBI, og at han tar det fulle ansvaret for dette.

Det som fortsatt gjensto i rettssaken mot Cartwright, var straffeutmålingen. Aktoratet hadde ifølge New York Times bedt om to års fengsel, mens forsvarsadvokatene ba om ett års prøvetid og 600 timers samfunnstjeneste.

Nå slipper Cartwright dette, ved at Obama har gitt ham full benådning. Ifølge teknologiavisen Motherboard skal Det hvite hus ha oppgitt i en telefonkonferansen med pressen at Cartwright ble benådet delvis på bakgrunn av vitnemålet til Sanger som skal ha fortalt at han tok kontakt med Cartwright for å forsikre seg om at ikke publiserte noe som kunne sette USAs nasjonale sikkerhet i fare, og at Cartwright ikke fortalte ham noe han ikke visste fra før.

Det har derfor blitt lagt stor vekt på det som skal ha vært motivet til Cartwright.

Det skal også blitt vektlagt at Cartwright har dedikert livet sitt til å beskytte USA gjennom sin 40 år lange, militære karriere.

Chelsea Manning

Obama-administrasjonen kunngjorde i går også at presidenten ettergir det meste av den gjenværende fengselsstraffen til varsleren Chelsea Manning (tidligere Bradley Edward Manning). Den daværende soldaten ble pågrepet i 2010 etter å ha lekket store mengder gradert materiale til Wikileaks. Senere ble Manning dømt til 35 år fengsel, men slipper nå ut etter sju år.

Men i motsetning til Cartwright, har Manning ikke blitt benådet, noe som i alle fall etter amerikansk praksis betyr at hele dommen settes til side, ikke bare straffen. Det antas å være humanitære årsaker som er lagt til grunn for Obamas ettergivelse av straffen til Manning.

Med bakgrunn i dette anser blant annet Steve Vladeck, redaktøren for Just Security, at benådningen av Cartwright er viktigere politisk og presedensmessig, selv om ettergivelsen av det meste av den resterende straffen til Manning er det som har fått mest oppmerksomhet i blant annet pressen.

Vladeck antyder at benådningen av Cartwright kan være en stilltiende innrømmelse av myndighetene har slått for hardt ned på varslere og dem som har forstyrret etterforskningen av lekkasjene, slik som i Cartwrights tilfelle.

