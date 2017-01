Oppdatering slo ut trådløs bedrift

Da Telia gjennomførte en planlagt oppgradering av programvare i helgen, oppsto det feil som slo ut sentralbordfunksjonen til «trådløs bedrift».

10 prosent

Sentralbordnummeret til 10 prosent av kundene med dette produktet ble dessverre rammet, forklarte Telias kommunikasjonsrådgiver Ellen Scheen til Folkebladet i går.

Feilen og nedetiden ble oppdaget i morgentimene mandag. På ettermiddagen trodde Telia de hadde funnet årsaken og at problemene ville bli løst innen kort tid.

Men problemene vedvarte en god stund til. Ikke før ett døgn senere kunne selskapet melde at de nærmer seg normal driftssituasjon.

De fleste problemene er nå rettet, opplyser de i en statusoppdatering tirsdag klokken 15.

«Vi opplever fortsatt noe ustabilitet hos enkelte kunder som vi ser på fortløpende. I den forbindelse gjør vi en restart av sentralbordet i dag klokken 12.30. Samtaler vil gå som normalt, men brukere av sentralbordet må logge inn på nytt i etterkant.»

– Kort fortalt hadde vi en oppgradering på trådløs bedriftstjenesten vår som var planlagt. Så oppsto det noen komplikasjoner underveis. Dette gjaldt kun samtaler inn til sentralbordet til kunder med Telia trådløs bedrift. Privatkunder ble ikke berørt, sier Telias kommunikasjonsrådgiver Kristian Fredheim til digi.no tirsdag ettermiddag.

Samtaler rettet til sentralbord ble følgelig avvist, mens direkteanrop til andre numre skal ha fungert.

En periode trodde enkelte at feilen var iPhone-spesifikk, men dette viste seg ikke å stemme, forteller Fredheim.

– Vi fant til slutt ut hva det var, men det tok litt tid før vi fikk rettet feilen.

– Tar den videre praten med hver enkelt kunde

Flere berørte bedriftkunder har det siste døgnet luftet sin frustrasjon på Telias facebooksider. En kunde lurer på om Telia vil sende ut lister over alle samtalene som ikke gikk igjennom, slik at han kan ringe tilbake.

Et annet spørsmål er om berørte kunder blir kompensert for problemene og eventuelle tap som følge av at sentralbordtjenesten var nede hele dagen.

Svaret så langt er at kundene bør rette slike henvendelser til selgerkontakten.

– Vi oppfordrer alle kunder som opplever problemer med trådløs bedrift til å ringe sin selgerkontakt. Vi beklager komplikasjonene som har oppstått i forbindelse med oppgraderingen og tar videre diskusjon med hver enkelt kunde siden hver enkelt situasjonen er unik, skriver Fredheim i en oppdatering til digi.no.