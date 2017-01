På størrelse med et kredittkort: Dette er Intels minste og tynneste datamaskin noensinne

Intel har annonsert sin minste pc noensinne. Intel Compute Card er bare litt større enn et kredittkort, og ble avduket under den store elektronikkmessen CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas denne uken.

I en pressemelding skriver Intel at Intel Compute Card har alle elementene til en fullverdig pc, som en Intel SoC (system-on-a-chip), minne, lagringsplass og trådløs tilkobling. Mer spesifikt så kan pc-en utstyres med Intel-prosessorer opp til Intels 7. generasjon Core-prosessorer (Kaby Lake).

Selve kortet måler 95 x 55 millimeter. Til sammenligning er målene til et kredittkort 85,6 x 53,98 mm.

Pc-en er såpass liten at det ikke er plass til eksterne porter, derfor er det meningen man skal plugge den inn i en spesiell kortplass tilpasset Compute Card. Signaler for USB, PCIe, DisplayPort og annet vil formidles via en ny kontakt på kortet som Intel kaller «USB-C plus extension».

Enklere oppgradering av smart-tv-er, digitale skilter og smarte dingser

Intel Compute Card er hovedsakelig ikke ment for forbrukermarkedet, men er utviklet med tanke på smarte nettverkstilkoblede enheter – som IoT-enheter (internet of things), digitale skilter, informasjonskiosker, overvåkingskameraer, smarte kjøleskap, og så videre.

Tanken er at maskinvareprodusentene kan integrere en Compute Card-kortplass i sine produkter, og at de derfor kan spare tid og penger ved at de slipper å designe og teste den delen av produktene som driver med databehandling. Intel mener dette kan øke innovasjonstakten, ettersom det vil bli enklere å bygge inn mer datakraft og «intelligens» i et enda bredere spekter av produkter.

Prosessorgiganten jobber for øyeblikket sammen med en rekke partnere som skal lage enheter forberedt for Compute Card, inkludert blant annet HP, Dell, Lenovo, InFocus og Sharp.

Enkel oppgradering av smart-tv-er

Foreløpig står ingen tv-produsenter på listen over samarbeidspartnere, men på Intels informasjonssider nevnes også smart-tv-er som en mulig produktgruppe hvor Intel Compute Card kan komme til nytte.

En smart-tv kan fort bli gammeldags ettersom den teknologiske utviklingen går raskt – og selv om bildekvaliteten er topp så hjelper det ikke når tv-en oppleves som treg. I dag må du vanligvis bytte ut hele tv-en om du vil ha en raskere tv. Tv-er med Intel Compute Card-kortplass vil enkelt kunne gjøres raskere ved å bare bytte ut Compute Card-kortet.

Intel Compute Card vil bli tilgjengelig i midten av 2017, og da vil Intel også komme med flere tekniske detaljer om produktet, samt pris.

