Russland forlenger Snowdens opphold

Moskva (NTB-Ritzau): Varsleren Edward Snowden har fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland, melder nyhetsbyrået Reuters.

Maria Zakharova, talsperson for det russiske utenriksdepartementet, sier at oppholdstillatelsen er forlenget med et par år.

Snowden (33) arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA). I mai 2013 forlot han USA med store mengder topphemmelige dokumenter som avslørte hvordan etterretningsorganisasjonen drev massiv overvåking av tele- og datatrafikk verden over. I begynnelsen av august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.

Snowden har ønsket å komme til Norge for å motta Ossietzky-prisen fra Norsk PEN, men dette vil bli vanskelig på grunn av frykt for utlevering til USA.

Nyheten om at Snowdens utvidede Russland-opphold kommer kort tid etter at USAs avtroppende president Barack Obama benådet en annen varsler, Chelsea Manning. (©NTB)