Slakter batteritiden på nye Macbook Pro

Det uavhengige amerikanske forbrukermagasinet Consumer Reports har ekskludert nye Macbook Pro fra sin liste over anbefalte bærbare pc-er.

Batteritiden holder ikke mål, lyder konklusjonen.

Da hjelper det lite at det respekterte magasinet skryter av både skjermkvalitet og den generelle ytelsen.

Stryk i deres pålitelighetsundersøkelse er en strek i regningen for Apple. Det er første gang Macbook Pro ikke oppnår godkjentstempel av det anerkjente bladet, melder nettstedet 9to5Mac.

Kritikken er ikke ny. En rekke kunder har klaget over svak batteritid på den nye fjerde generasjon Macbook Pro, som ble lansert i høst.

Apple oppgir opptil 10 timers bruk på én lading. Mange har erfart at maskinene ikke varer lengre enn rundt halvparten av dette med normal belastning. Noen melder om batteritid på 3-4 timer, som Tek.no skrev tidligere denne måneden.

Sprikende resultater

15-tommeren med såkalt Touch Bar, berøringsstripen som erstatter funksjonsraden, samt 13-tommeren både med og uten nyvinningen, ble alle lagt på testbenken.

Noen av testene ga svært gode resultater med opptil 19,5 timers batteritid, mens andre ganger gikk batteriet tomt på under fire timer. Vanligvis skiller det mindre enn 5 prosent mellom de ulike testene, ifølge forbrukermagasinet.

Poenget deres er at resultatene her spriker så mye at uoverenstemmelsene i seg selv er årsaken til at de fraråder kjøp av maskinene.

Consumer Reports har 8 millioner abonnenter og deres produkttester blir lagt merke til. Da samme blad i fjor høst ga Tesla Model S dårlig score, og fjernet elbilen fra listen over anbefalte produkter raste aksjekursen til Tesla ned 8,5 prosent.