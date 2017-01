Slik sikrer du nettstedet med HTTPS

Stadig flere nettsteder velger å sende dataene over krypterte HTTPS-forbindelser (Hypertext Transfer Protocol Secure) framfor HTTP, hvor alle dataene sendes i klartekst. Det er flere fordeler med dette. Krypteringen gjør at dataene som overføres i utgangspunktet ikke kan avlyttes. Men HTTPS gjøre det også mulig for nettleserbrukere å se om nettstedet de besøker, er det det utgir seg for å være og ikke en forfalskning.

Men som vi har skrevet om i en tidligere Digi Ekstra-sak, er heller ikke HTTPS nødvendigvis sikkert nok alene. Men det er helt klart bedre enn ingen beskyttelse.

For nettsteder som ønsker å ta i bruk den nyeste webteknologien, er det i mange tilfeller et krav om at websider og -applikasjoner leveres over HTTPS. Uten dette vil ikke teknologiene fungere. Eksempler på dette er komprimeringsteknologien Brotli og bruken av posisjonsdata fra Geolocation API.