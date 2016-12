Snart over og ut for oppdateringer til Firefox på gamle Windows-versjoner

Mozilla melder at de i løpet av 2017 kommer til å droppe støtten for Firefox-nettlesere som kjører på Windows XP og Windows Vista.

«Vi forventer å fortsette å levere sikkerhetsoppdateringer til brukerne frem til september 2017. Brukerne trenger ikke å gjøre noe spesielt for å motta disse oppdateringene. I midten av 2017 vil vi se på brukertallene for Windows XP og Vista på nytt, og da vil vi annonsere en endelig dato for når supporten skal avsluttes», skriver Mozilla i et blogginnlegg.

Mozilla oppfordrer brukerne til å oppgradere til en versjon av Windows som støttes av Microsoft, ettersom det å bruke ikke-støttede operativsystemer kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Disse operativsystemene får ikke lenger sikkerhetsoppdateringer og har kjente sårbarheter, skriver Mozilla.

Får ikke nye funksjoner

Før selskapet kutter Firefox-støtten for XP og Vista helt vil de flytte Firefox-versjonene for disse operativsystemene til det de kaller Firefox Extended Support Release (ESR). Det betyr at brukerne jevnlig vil motta sikkerhetsoppdateringer, men at nettleseren ikke vil få nye funksjoner og forbedringer.

Konkurrenten Google Chrome droppet XP-støtte allerede i april i år.

15 år gamle Windows XP fikk de siste oppdateringene fra Microsoft i 2014, men ifølge Computerworld, som viser til tall fra Net Applications, kjører operativsystemet fortsatt på 8,6 prosent av verdens PC-er. Vista er installert på 1,1 prosent av PC-ene.

